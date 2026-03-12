Гольфстрім зміщується на північ: рух теплої течії віщує кліматичну катастрофу

З 1950-х років потужність цього "океанічного конвеєра" вже знизилася на 15%.

Гольфстрім - життєво важлива стрічка тепла, що пульсує через Північну Атлантику, яка, мабуть, дрейфує на північ. Якщо ця тенденція збережеться, вона може стати додатковим доказом того, що Атлантична меридіональна перекидаюча циркуляція (АМОЦ) втрачає силу і наближається до колапсу в міру зростання глобальних температур.

Вчені все більше стурбовані тим, що потепління океану і танення льодів Гренландії можуть підштовхнути АМЦ до катастрофічної зупинки, пише IFL Science. Дані вже вказують на 15-відсоткове зниження сили циркуляції з 1950-х років, що підживлює побоювання перед повним колапсом.

І хоча цей колапс не викличе миттєво крижаний апокаліпсис, зображений у фільмі "Післязавтра", він позбавить Європу тепла, що призведе до різкого падіння температур і зміни погодних умов у всій півкулі. Однак дослідники не були впевнені, яку роль у колапсі АМОЦ може відігравати Гольфстрім, який є одним з відгалужень цього гіганта.

Щоб з'ясувати це, кліматологи з Утрехтського університету в Нідерландах використовували комп'ютерне моделювання і реальні дані для вивчення взаємодії двох систем океанських течій. Результати, опубліковані в журналі Communications Earth & Environment, вказують на те, що рух Гольфстріму може бути "канаркою в вугільній шахті" для колапсу АМОЦ. Згідно з їхнім аналізом супутникових даних, Гольфстрім вже почав зміщуватися на північ від узбережжя в районі мису Хаттерас, Північна Кароліна, з початку 1990-х років. Ймовірно, це результат того, що АМОЦ скорочується і втрачає свою силу.

Заглядаючи вперед, моделі прогнозують, що подальше ослаблення АМОЦ змістить Гольфстрім ще сильніше. На одній ключовій довготі (71,5° з.д.) течія повільно дрейфує на північ приблизно на 133 кілометри протягом декількох століть, після чого в моделі слідує раптовий стрибок на північ приблизно на 219 кілометрів всього за два роки. Ця різка зміна набагато масштабніша, ніж звичайні щорічні коливання положення течії.

Підводячи підсумок: дослідження робить висновок, що помітний зсув у положенні Гольфстріму може сигналізувати про наближення АМОЦ до переломного моменту. У той час як наукова спільнота розходиться в думках щодо того, чи неминучий повний колапс, моніторинг руху Гольфстріму може стати безцінним способом передбачити термінальний занепад АМОЦ і клімату нашої планети.

