Війна в Ірані руйнує надії України на постачання ракет до Patriot, - Politico

Війна на Близькому Сході може скоротити поставки ракет Patriot для Києва та послабити українську протиповітряну оборону.

Війна проти Ірану може поставити під загрозу здатність України захищатися від російських ракетних атак, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники витрачають значні запаси ракет протиповітряної оборони. За даними європейських посадовців, використання дорогих американських перехоплювачів на Близькому Сході може скоротити майбутні поставки для Києва, пише Politico.

США витрачають сотні ракет Patriot

З початку конфлікту США та союзники з країн Перської затоки використали сотні ракет системи Patriot для перехоплення іранських балістичних ракет і безпілотників. За оцінками аналітиків, лише за перші тижні війни могло бути випущено до тисячі ракет-перехоплювачів типу PAC-3.

За інформацією Міністерства оборони Об'єднані Арабські Емірати, Іран запустив по країні понад 1475 безпілотників, 262 балістичні ракети та вісім крилатих ракет. Більшість з них була збита американськими системами ППО, зокрема комплексами Patriot та Terminal High Altitude Area Defense.

Україна попереджає про майбутній дефіцит

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема нестачі ракет існувала й раніше, але новий конфлікт може значно погіршити ситуацію.

За його словами, війна на Близькому Сході "зменшить можливості отримати більше ракет" для української протиповітряної оборони.

Європейські чиновники також побоюються, що Володимир Путін може скористатися ситуацією, посиливши атаки на українську інфраструктуру, поки США та їхні партнери відволікатимуться на інший конфлікт.

Виробництво ракет не встигає за попитом

Американська оборонна компанія Lockheed Martin вже погодилася збільшити виробництво ракет Patriot майже утричі – приблизно з 600 на рік до близько 2000. Проте експерти попереджають, що для повного нарощування потужностей знадобиться кілька років.

До початку великих конфліктів у Європі та на Близькому Сході США виробляли приблизно 270 таких ракет на рік, що значно менше за нинішній попит.

Європа побоюється змін у політиці США

Деякі європейські чиновники також висловлюють занепокоєння щодо політики адміністрації Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні. Вони побоюються, що Вашингтон може переглянути або скоротити постачання, що створить додаткові можливості для Росії на фронті.

Водночас союзники України дедалі частіше говорять про необхідність розвивати власне оборонне виробництво в Європі. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що Європі потрібна власна промислова база для виготовлення озброєння, щоб Україна могла швидше отримувати необхідні системи протиповітряної оборони.

Експерти попереджають, що Україна може опинитися перед ще гострішим дефіцитом ракет для ППО вже найближчими місяцями. Це, своєю чергою, може посилити загрозу від російських балістичних ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Війна в Ірані - інтерес України

Як повідомляв УНІАН, Україна прагне використати ситуацію навколо Ірану для зміцнення зв'язків з адміністрацією президента Дональда Трампа і демонстрації своїх військових інновацій, оскільки мирні переговори з Росією відсунуті на другий план для США.

Видання The Hill пише, що нинішній конфлікт на Близькому Сході надає Києву можливість використати свій технологічний досвід, пропонуючи США та їх союзникам у Перській затоці експертів з боротьби з "Шахедами".

