Поразка Ірану стане катастрофою для РФ і Китаю: Forbes розкрив деталі плану США

Світ завмер в очікуванні через нерозуміння, чи призведе операція США та Ізраїлю проти Ірану до повної зміни влади, чи Кремль і Пекін встигнуть втрутитися.

Військова кампанія США на Близькому Сході триває вже другий тиждень. З моменту запуску 28 лютого операція "Епічна лють" фундаментально потрясла іранський режим і в процесі заклала основу для нового регіонального порядку. І хоча про майбутній хід конфлікту ще багато чого невідомо, перші дні дали такі необхідні ознаки того, куди може рухатися сама війна – і більш широка політика США.

План нападу США та Ізраїлю методичний, пише Forbes. ЗМІ та експерти підняли безліч питань про стратегічні цілі операції "Епічна лють". У той час як суперечливі заяви президента США Дональда Трампа мало що прояснили. За лаштунками план війни здається одночасно послідовним і переконливим.

Все почалося 28 лютого зі стратегічної раптовості, коли ізраїльські авіаудари знищили верховного лідера Алі Хаменеї, а також вищих військових чинів і керівників розвідки режиму, тим самим ефективно обезголовивши ланцюжок командування країни. Кампанія продовжилася спільними ізраїльськими та американськими повітряними атаками, зосередженими на ліквідації наступальних можливостей іранського режиму, головними з яких є його арсенал балістичних ракет і запаси безпілотників. Ефективність цих зусиль видно по скорочуваній кількості ракет, які іранський режим тепер здатний випустити по США, Ізраїлю і своїм сусідам.

Відео дня

Після цього слід очікувати, що військові дії США та Ізраїлю зосередяться на оборонних можливостях Ірану, включаючи елементи його оборонно-промислової бази, які повинні бути ліквідовані, щоб запобігти відновленню режимом запасів ракет і безпілотників у короткостроковій і середньостроковій перспективі, пише ЗМІ. Після цього Вашингтон і Єрусалим, ймовірно, більш інтенсивно сконцентруються на кроках, покликаних викликати крах режиму, з надією, що до того часу почнеться масова низова мобілізація того типу, до якої президент закликав у своєму зверненні від 28 лютого.

Фінал все ще неясний

На даний момент Єрусалим і Вашингтон, мабуть, знаходяться на одній стратегічній хвилі. Але це не обов'язково триватиме вічно, відзначають журналісти. Адміністрація Трампа чітко дала зрозуміти, що готова допустити збереження влади реконструйованої версії нинішнього режиму, за умови, що вона матиме вплив на його керівництво, а нові правителі Ірану підуть на значний компроміс з таких питань, як ядерні розробки.

Поки що офіційні особи режиму, що залишилися, не поступаються, а новообраний верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї далекий від того типу прагматика, який, ймовірно, піде на таку угоду з Вашингтоном.

Проте таку можливість не можна виключати. І якщо іранський режим дійсно дійде згоди з адміністрацією Трампа, у Ізраїлю не залишиться іншого вибору, крім як згорнути свою військову кампанію – причому зробити це різко.

"Ось чому ми бачимо, що Ізраїль продовжує наносити удари по офіційних особах режиму і ключових політичних органах, намагаючись, наскільки це можливо, направляти розвиток подій в Ірані", - йдеться в матеріалі.

Регіон хоче слабкого Ірану

На початкових етапах конфлікту Іран не втрачав часу, розширюючи конфлікт якомога сильніше, завдаючи ударів по своїх сусідах у Перській затоці (і навіть по країнах за її межами). Ця стратегія була розроблена для чинення тиску на американських союзників, щоб ті, в свою чергу, натиснули на Білий дім з метою згортання кампанії.

Цей підхід не спрацював так, як планувалося. Насправді сталося прямо протилежне. Сусідам Ірану нагадали про те, що вони і так дуже добре знали: Ісламська Республіка – небезпечний і непередбачуваний гравець.

Принаймні, деякі іранські чиновники із запізненням зрозуміли, що зробили критичну помилку, тому минулих вихідних президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився і спробував запевнити регіональних чиновників, що вони насправді не є цілями режиму. Однак Революційна гвардія продовжила наносити такі удари, демонструючи, наскільки маргінальним насправді є президент в іранській політичній системі.

Але навіть якщо до порад Пезешкіана в кінцевому підсумку прислухаються, шкода вже завдана, йдеться в матеріалі. Деякі регіональні партнери Ірану (наприклад, Катар) починають дистанціюватися від Ісламської Республіки, в той час як інші країни (наприклад, ОАЕ) переходять з розряду пасивних спостерігачів в активних учасників конфлікту.

Ця тенденція, ймовірно, збережеться, чим довше затягнеться війна, а це означає, що Вашингтон, ймовірно, почує про це від регіональних партнерів, якщо спробує згорнути війну, не стримавши і не обеззброївши Тегеран належним чином.

Війна – це випробування для "осі"

В останні роки з'являється все більше ознак зловісного стратегічного зближення між Китаєм, Росією та Іраном (а також такими країнами, як Венесуела і Північна Корея) в плані військової координації, політичних пріоритетів і економічної стратегії – все це спрямовано на підрив світового порядку на чолі з США.

Але наскільки міцний цей союз? У торішній "дванадцятиденній війні" Москва і Пекін демонстративно були відсутні. Жодна зі сторін не зробила нічого істотного для захисту Тегерана або зміцнення його регіональних позицій ні під час, ні після тієї ізраїльсько-американської кампанії.

Однак торішній конфлікт не загрожував зміною режиму. Теперішній – загрожує. Ось чому зараз ми бачимо більше ознак життя з боку "осі", пише ЗМІ. Китай виступив як активний противник нинішнього наступу США та Ізраїлю і направив нового регіонального посланця для спроби посередництва в конфлікті.

Москва зробила більше, включаючи надання розвідданих для допомоги іранським військовим у нанесенні ударів по об'єктах США в регіоні. Однак на даний момент загальна допомога, надана Тегерану, здається незначною.

Проте ставки для Кремля і КНР високі. Якщо іранський режим буде виведений з гри – або в результаті низового повалення, або тому, що більш прагматичний склад лідерів вирішить піти на угоду з адміністрацією Трампа – наслідки будуть значними для обох. Росія втратить важливий фактор сили на Близькому Сході саме в той час, коли її регіональна присутність вже скоротилася в результаті недавнього падіння режиму Асада в Дамаску.

Китай, тим часом, потенційно втратить значне джерело регіональної нафти, що змусить його гарячково шукати заміну для підтримки стабільності поставок. Тому стежте за тим, як Росія і Китай допомагатимуть Ісламській Республіці всіма можливими способами, не вступаючи в конфлікт безпосередньо.

Найближчі дні напевно дадуть більше розуміння. Але те, що ми вже побачили, ясно дає зрозуміти: ставки надзвичайно високі, і, незважаючи на всі заяви президента, кінець ще не близький.

Інші новини про операцію "Епічна лють"

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп оголосив про "перемогу" США в Ірані. За його словами, багато коментаторів вже вважають конфлікт завершеним, і тепер постає питання тільки про те, коли США зупинять операцію. Але також американський президент підкреслив, що він не хоче допустити відновлення загрози з боку Ірану.

Крім того, ми також розповідали, що війна в Ірані стала "рятувальним колом" для Путіна і його армії. Ще тиждень тому Кремль зіткнувся з питаннями про те, чи зможе він і далі вести війну проти України, яка виснажує його економіку. Але після ударів США та Ізраїлю по Ірану, здається, для Москви знайшлося рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: