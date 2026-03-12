Reuters: Розвідка США не бачить наближення краху режиму в Ірані після ліквідації Хаменеї

Розвідка США вважає, що іранська влада зберігає контроль над країною попри удари США та Ізраїлю і загибель верховного лідера.

Американська розвідка вважає, що уряд Ірану не перебуває під загрозою швидкого краху, попри майже два тижні безперервних ударів з боку США та Ізраїлю. Про це повідомили три джерела, знайомі з оцінками американських спецслужб, передає Reuters.

За словами співрозмовників, численні розвідувальні звіти демонструють однаковий висновок: керівництво Ірану продовжує контролювати ситуацію в країні, а загроза падіння режиму наразі відсутня.

Джерела зазначають, що останній аналіз розвідки був підготовлений лише кілька днів тому і підтверджує стабільність влади навіть після масованих авіаударів.

Після загибелі Хаменеї влада залишилася згуртованою

Попри ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї у перший день ударів 28 лютого, духовне та військове керівництво країни змогло швидко консолідуватися.

Асамблея експертів – орган шиїтського духовенства – проголосила новим верховним лідером сина загиблого аятоли, Моджтабу Хаменеї.

Водночас впливовий Корпус вартових Ісламської революції, який контролює значну частину економіки та силових структур, продовжує утримувати контроль над країною.

Президент США Дональд Трамп раніше натякав, що найбільша американська військова операція з часів війни в Іраку 2003 року може завершитися найближчим часом.

Однак аналітики зазначають, що знайти прийнятний фінал війни буде складно, якщо жорстке керівництво Ірану залишиться при владі.

Ізраїльські чиновники також у приватних розмовах визнають, що немає гарантій, що військова кампанія призведе до падіння іранського режиму.

Курдські угруповання не готові до повстання

Розглядалася можливість використання іранських курдських формувань для тиску на владу. Зокрема, представники партії Комала заявляли, що тисячі молодих людей готові взяти зброю проти уряду.

Проте оцінки американської розвідки свідчать, що курдським угрупованням бракує людей і важкого озброєння для серйозної боротьби з іранськими силовими структурами.

За даними джерел, курдські організації навіть зверталися до Вашингтона з проханням надати зброю та бронетехніку, але поки що такої підтримки не отримали.

Наземна операція може стати вирішальною

Експерти припускають, що повалення влади в Ірані могло б вимагати масштабної наземної операції, яка дала б змогу внутрішнім протестам розгорнутися без страху перед силовими структурами.

Водночас адміністрація Трампа офіційно не виключає можливості введення американських військ до Ірану, хоча остаточне рішення з цього питання поки не ухвалене.

Операція в Ірані - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що війна проти Ірану фактично вже виграна, і тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Водночас операція США на Близькому Сході триває. За даними ЗМІ, війна проти Ірану може поставити під загрозу здатність України захищатися від російських ракетних атак, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники витрачають значні запаси ракет протиповітряної оборони. За даними європейських посадовців, використання дорогих американських перехоплювачів на Близькому Сході може скоротити майбутні поставки для Києва.

