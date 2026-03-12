'У першу годину все скінчилось': Трамп оголосив про 'перемогу' США в Ірані

Президент США заявив, що конфлікт фактично вже виграний, і тепер питання лише в тому, коли завершиться операція.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану фактично вже виграна, і тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Вашингтона, пише CNN.

"Я думаю, що ми у дуже гарній формі – головне, що ми маємо виграти цю справу, виграти швидко, але виграти", – заявив Трамп.

За його словами, багато коментаторів уже вважають конфлікт завершеним, і тепер постає питання лише про те, коли США зупинять операцію.

Американський президент також заявив, що не хоче допустити відновлення загрози з боку Ірану. Він припустив, що у країні має з’явитися нове керівництво, здатне відбудувати державу.

"Ми не хочемо дозволити цьому знову відрости, і в ідеалі хотіли б бачити когось, хто знає, що робить – іншими словами, хто може побудувати країну", – сказав Трамп.

Раніше того ж дня під час виступу в Кентуккі президент США звернувся до своїх прихильників із заявою, що війна фактично завершилася ще на початку операції.

"Ми перемогли. Ми перемогли, у першу годину все скінчилося", – заявив він, не надавши конкретних доказів.

Водночас у адміністрації Трампа лунають різні оцінки щодо тривалості військових дій. Сам президент не відповів на запитання журналістів, чи все ще вважає можливим завершення війни протягом чотирьох тижнів.

Інші заяви Трампа про Іран

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що війна проти Ірану може завершитися вже незабаром, оскільки вже "практично не залишилося нічого, на що можна було б націлитись".

Попри заяви Трампа, американські та ізраїльські чиновники кажуть, що не було жодних внутрішніх вказівок щодо того, коли можуть припинитися бойові дії. До прикладу, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац стверджує, що війна триватиме "без будь-яких часових обмежень, стільки, скільки буде потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучу перемогу в цій кампанії".

