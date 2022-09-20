Виконавцем злочину мала бути "тісно пов'язана з ФСБ" людина.

Засновник російського правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив, що його намагалися вбити у французькому місті Біарріц.

Про це йшлося в ефірі Youtube-шоу російської журналістки Юлії Латиніної.

Осєчкін заявив, що журналіст-розслідувач проекту Bellingcat Христо Грозєв передав йому інформацію про підготовку замаху, і таким чином врятував його життя. Виконавцем злочину мала бути "тісно пов'язана з ФСБ і організованою злочинністю" людина, яка напередодні приїхала у французький Біарріц з РФ.

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За словами правозахисника, після отримання інформації про планований замах, він разом з сім'єю "евакуювався" на два дні в гори. Коли вони повернулися додому, озброєний чоловік відкрив вогонь по його будинку.

"Ми до цього готувалися, нас натаскували, щоб, якщо що, ми не зволікали і не чекали, коли нас зрешетять. Звичайно, тут же у нас і світло відключилося, діти на підлогу, вони з дружиною близько години провели в одній з найбільш захищених кімнат", — сказав він.

На місце приїхала поліція і допитала людей, які чули постріли. Невдачу кілера Осєчкін пов'язує з його помилками.

Нагадаємо, у 2015 році стосовно Володимира Осєчкіна було порушено нову кримінальну справу. Він залишив Росію і з тих пір живе у Франції. Кримінальне переслідування пов'язує зі своєю правозахисною діяльністю. На початку лютого поточного року він заявив, що отримав від двох джерел з Росії і чеченської діаспори у Франції погрози вбивством.

Раніше проект Володимира Осєчкіна Gulagu.net повідомляв, що в російських СІЗО вербують підозрюваних і обвинувачених для відправки на війну в Україну. Якщо вони погоджуються, то кримінальні справи припиняються.

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