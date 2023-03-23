Візит запланований вже на наступний тиждень.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном хоче обговорити війну в Україні.

Зустріч має відбутися наступного тижня, пише The Guardian. Виступаючи перед журналістами на саміті ЄС, Санчес назвав Китай провідним світовим гравцем і подякував Сі за запрошення відсвяткувати 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

За його словами, їхня зустріч включатиме обговорення глобальної кризи, викликаної вторгненням Росії в Україну. "Думаю, важливо з перших вуст дізнатися, яка його позиція щодо миру в Україні, і сказати йому, що самі українці будуть ставити умови для початку цього миру, коли він настане", - сказав іспанський прем'єр.

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Він також нагадав про необхідність дотримання Статуту ООН. "Один з його основоположних принципів - повага територіальної цілісності - в даному випадку територіальної цілісності України, яку порушує президент Путін", - додав Санчес.

Прем'єр вважає, що Іспанія може виступити в ролі дипломатичного співрозмовника в "такий складний момент геополітичних труднощів". Видання нагадує, що в липні Іспанія стане головою ЄС.

"Мирна ініціатива" Китаю

Нагадаємо, що Китай тільки через рік повномасштабної війни оприлюднив свою офіційну позицію. Їх "мирний план" складається з 12 пунктів, проте в ньому Росія не називається агресором.

Напередодні візиту до Москви лідер китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що їх план "максимально відображає єдність поглядів світової спільноти". Однак Україна, НАТО і Сполучені Штати Америки не підтримали цей документ.

Після зустрічі з Путіним Сі Цзіньпін сказав, що Китай дотримується об'єктивної і неупередженої позиції в питанні врегулювання війни в Україні.

У Білому домі тоді сказали, що якщо Пекін хоче зіграти конструктивну роль у питанні завершення війни, то він повинен використовувати свій вплив. щоб переконати Росію закінчити її.

Китайський лідер так і не провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, хоча і Україна, і США закликали його почути другу сторону.

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