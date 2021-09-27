Так званий низьковуглецевий закон встановлює правило, згідно з яким в Чехії можуть використовувати тільки ядерні технології країн - членів Угоди про державні закупівлі під егідою СОТ. Росії та КНР серед них немає.

Президент Чехії Мілош Земан підписав закон, що виключає можливість участі компаній з Росії і Китаю в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани".

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на чеські ЗМІ.

Так званий низьковуглецевий закон встановлює правило, згідно з яким в Чехії можуть використовувати тільки ядерні технології країн - членів Угоди про державні закупівлі під егідою СОТ, яка набула чинності в 1996 році. Росія і Китай до таких країн не входять.

Тепер при будівництві та поточному ремонті нового блоку чеської АЕС не можуть застосовуватися технології, прямо або побічно пов'язані з забороненими постачальниками.

Читайте такожЛукашенко розповів про домовленість з Путіним щодо УкраїниПісля повідомлень про причетність російських спецслужб до вибухів в 2014 році на складі боєприпасів у Врбетицях на сході країни в уряді Чехії дали зрозуміти, що російська компанія "Росатом" навряд чи зможе претендувати на отримання підряду на добудову АЕС "Дуковани".

Раніше заявки для участі в тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС "Дуковани" подали російський "Росатом", американська Westinghouse, китайська China General Nuclear Power, французька EdF і південнокорейська KHNP.

Введення в експлуатацію нового блоку заплановано на 2036 рік.

Раніше у Чехії заявили, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність за вибухи на складі боєприпасів в селищі Врбетіце. Збитки оцінили у суму понад $30 мільйонів.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявляв про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії вислало з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, вони були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

Автор: Тамара Отовська