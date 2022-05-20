Члену британської королівської родини марку було передано "від імені президента України та українського народу".

Принц Чарльз - спадкоємець британської корони - під час візиту до Канади отримав у подарунок популярну українську марку про російський військовий корабель.

Про це розказала посол України в Канаді Юлія Ковалів на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, члену британської королівської родини марку було передано "від імені президента України та українського народу".

"Ця марка стала символом незламності духу українців, волі до перемоги та вдячності за підтримку нашим партнерам. У той час, як хоробрі українські військові захищають наш дім - Україну, багато наших громадян знайшли прихисток в Канаді", - зазначила Ковалів.

У посольстві України в Канаді нагадали, що у рамках королівського візиту до Оттави принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали Український православний собор Успіння Пресвятої Богородиці, де зустрілись з українською громадою канадської столиці та українськими дипломатами.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла поспілкувалися з українцями, які прибули до Канади шукаючи тимчасово прихистку через війну, ознайомились з українськими культурними традиціями, дбайливо збереженими канадцями українського походження - писанкарством, вишивкою, українськими піснями.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди...! Героям слава!" тиражем 1 млн штук.

20 квітня генеральний директор компанії Смілянський заявив, що "Укрпошта" припинила продаж марки. За його даними, було продано близько 700 тисяч марок, ще 100 тис.будуть виділені на інтернет-магазин компанії. Решта тиражів буде виділено на подарунки офіційним делегаціям, до музеїв тощо.

Згодом "Укрпошта" оголосила про випуск у травні нової поштової марки, присвяченій війні з Росією: "російський військовий корабель ... все!".

Довідка УНІАН. "Російський військовий корабель, йди ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися, під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вираз став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

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