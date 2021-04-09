Чоловік королеви Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років.

Британці сумують у зв'язку зі смертю чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа. Вони несуть квіти до Букінгемського палацу та Віндзорського замку.

Читайте такожПохорон принца Філіпа пройде не за планомВ країні почався траур. До похорону принца будуть приспущені всі державні прапори, і не будуть приймати нових законів.

Як повідомляє People, вісім днів Єлизавета II не виконуватиме офіційних обов'язків. Стільки ж триватиме і національна жалоба. А вся королівська сім'я проведе в жалобі 30 днів.

Помер принц Філіп: подробиці

Сьогодні, 9 квітня, у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії помер чоловік королеви Єлизавети II.

Йому було 99 років.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц