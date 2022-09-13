Сімейку залюбки висадили з маршрутки, нагадавши, ким є Росія насправді.

У Грузії пасажири маршрутки висадили росіян, які кричали "Слава Росії", нагадавши, ким є їхня країна насправді.

Відео з місця події з'явилося у мережі.

Проросійське гасло особливо зачепили двох грузинських жінок. Вони емоційно назвали росіян "проклятими окупантами" та порадили "валити додому".

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Заткніться! Слава Росії кажете?! Їдьте до своєї Росії, зрозуміло? Щоб вашої ноги не було тут, прокляті окупанти.

Росіяни: Ми не маємо жодного відношення до окупантів.

Грузинки: Якщо не маєте відношення, то розмовляйте так, як треба.

Росіяни: Ви не вчитель, щоб навчати нас розмовляти.

Грузинки: А я вас навчатиму! Щоб ви знали! Уся Європа каже, що Росія – окупант! Уся Європа!

Росіяни: Ми маємо право говорити, що хочемо.

Грузинки: Я вам сказала, не смійте у Грузії так говорити. А якщо смієте, то валіть до Росії. Ви чому не живете в Росії? Якщо "Слава Росії", то чому ви тут? Мотайте звідси! Швидко вставайте та виходьте! Швидко! Їдьте в Росію, прокляті окупанти! Нікому ви тут не потрібні. Ні в Європі, ні в Америці, ні в Грузії.

Зрештою сімейку росіян-"патріотів" висадили, а батько сімейства продемонстрував "вихованість", показавши грузинкам неприйстойний жест.

Як писав УНІАН, у турецькій Аланії поляки побили російських туристів за відмову обговорювати криваву війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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