З Іллею Глинниковим все добре, стверджують в Департаменті з надзвичайних ситуацій Алмати.

Російський актор і ведучий, зірка телесеріалу "Інтерни" Ілля Глинников (зіграв роль Гліба Романенка) до Нового року приїхав до Казахстану з туристичною групою, на початку січня вони вирушили на пік Талгар, а потім артист перестав виходити на зв'язок.

Глинников у понеділок, 3 січня, спілкувався з мамою і сказав, що у туристів достатньо їжі, а вже наступного дня з ним не було зв'язку, йдеться на Telegram-каналі Mash.

У Генконсульстві Російської Федерації в Алмати повідомили, що до них "не надходила" інформація про зникнення Глинникова, пише "РИА Новости".

Читайте також"Сильний страх, який сковує": українська актриса розповіла, як чоловік жорстоко бив її ногамиПізніше Департамент з надзвичайних ситуацій Алмати повідомив, що Глинников знайшовся, і з ним все гаразд, написав Telegram-канал агентства.

Ілля Глинников народився 19 вересня 1984 року в російському місті Новомосковськ, розташованому в Тульській області. Актор не одружений.

Протести в Казахстані – довідка УНІАН

2 січня в низці міст Казахстану через різке подорожчання газу для машин спалахнули масові акції протесту. Пізніше протести стали загальнонаціональними. Протестувальники вимагали, зокрема, відставки президента країни Касима-Жомарта Токаєва.

Деякі учасники протестів були озброєні. 4 січня в Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками й силовиками.

5 січня в центрі Алмати учасники протестів відкрили вогонь по військових, горіли будівлі міської адміністрації та прокуратури, з'явилася інформація про мародерство. У Казахстані через протести перестав працювати провідний інтернет.

Президент з 5 до 19 січня ввів в Алмати та в Мангістауській області режим надзвичайного стану.

Пізніше глава держави підтримав пропозицію про введення в країну військ Організації Договору про колективну безпеку (Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан й Таджикистан).

Після цього в Алмати почалася антитерористична спецоперація, була стрілянина, стало відомо про жертв серед протестувальників і силовиків.

До Казахстану 6 січня прибули перші військові РФ зі складу ОДКБ.

Токаєв дозволив стріляти в протестувальників без попередження.

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