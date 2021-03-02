Запроваджено новий вид адміністративного стягнення - громадські роботи.

У Білорусі з 1 березня запрацював оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення. У країні підвищили штрафи і термін арешту за участь у несанкціонованих акціях.

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Чиновники посилили відповідальність за участь у несанкціонованих масових заходах, помітно підняли штрафи і термін адміністративного арешту.

Максимальний розмір штрафу за цією статтею збільшили з 30 до 100 базових величин (з 870 до 2900 рублів). При залученні за цією статтею повторно зможуть оштрафувати на суму до 200 базових величин (5800 рублів).

Максимальний термін адмінарешту за участь у несанкціонованих масових заходах як і раніше становить 15 діб. За повторну протягом року участь у несанкціонованому масовому заході загрожує від 15 до 30 діб.

Раніше за участь в масовому заході можна було отримати попередження, тепер такий захід з КоАП виключена. Запроваджено новий вид адміністративного стягнення - громадські роботи.

Вибори і протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: УНІАН