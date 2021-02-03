Це перший зовнішньополітичний тест для нового президента США.

Опозиціонер Олексій Навальний, щойно одужавши після отруєння хімічною зброєю, повернувся в з Німеччини в Росію і одразу ж потрапив до в'язниці. Вчора російський суд засудив його до більш ніж двох років в колонії.

Це загрозлива ситуація, яка задасть тон політики адміністрації Джо Байдена щодо Росії і порушень прав людини за кордоном, - пише Politico. Найкращою відповіді для Байдена було б втілити все те, про що він говорив під час передвиборчої кампанії: об'єднати союзників Америки в дипломатичному тиску на режим Володимира Путіна.

Читайте такожAssociated Press: Перша розмова Байдена з Путіним віщує зміни у відносинах між США і РосієюЗапустити такі зусилля буде тяжко, оскільки адміністрація Байдена ще до кінця не сформована. Але зараз саме той час, коли це треба зробити. Навальний привернув увагу світу. Особливо це стосується Європи, де існують бізнес-кола, прихильні до економічного зближення з Кремлем, а інстинкт багатьох міністрів закордонних справ за замовчуванням - це заспокоїти ситуацію й зайняти роль посередника між США і Росією. Щоб столиці ЄС справді почали закручувати гайки Москві, потрібні не просто натяки з боку США, а реальне відчуття злості на Кремль.

Така злість була в 2014 році після того, як Росія вторглася в Україну, а потім збила малайзійський "Боїнг", вбивши 298 невинних людей. Разом США і ЄС - дві з трьох найбільших економік світу - запровадили жорсткі санкції проти Росії. В 2016 і 2017 роках у Європі була схожа тривога, коли Москва втрутилася у вибори у США і Франції. Але адміністрація Дональда Трампа не зробила нічого, позбавивши тим самим ЄС імпульсу, необхідного для активізації 27 країн-учасниць.

Обурення Європи через справу Навального дає адміністрації Байдена можливість зробити перший крок будь-якої ефективної стратегії щодо Росії - створити об'єднаний фронт Америки і Європи. В жовтні, поки Трамп мовчав про отруєння Навального, ЄС запровадив санкції проти шести високопоставлених російських чиновників. Ці заходи, які зачепили навіть керівника ФСБ Олександра Бортникова і заступника голови адміністрації Путіна Сергія Кирієнка, позбавили чиновників перетинати кордони ЄС. Крім того, були заморожені їхні європейські активи. Те, що ЄС зміг зробити такий серйозний крок без будь-якої підтримки США, говорить про серйозність, з якою європейські столиці розглядають справу Навального.

Але реакція, яка приверне увагу Кремля, буде вимагати потужніших дій, а також лідерства нової адміністрації у Вашингтоні. Для початку США повинні наздогнати своїх європейських союзників і запровадити всі ті санкції, які ЄС схвалив у жовтні. Після цього адміністрація Байдена повинна провести експертні переговори з чиновниками ЄС, щоб розробити "меню" санкцій, які б можна було швидко схвалювати після нових агресивних кроків Кремля.

Читайте такожThe Guardian: Байден почне боротьбу з Росією, і лінія фронту буде в УкраїніЦе "меню" повинно включати широкий спектр дій: від додаткових кар для клептократичної мережі до більш серйозних кроків, таких як замороження активів одного чи кількох державних банків або енергетичних компаній Росії. Кремль отримує велику вигоду від доступу до Заходу. Російські олігархи, які підтримують режим, ховають багатство, вкрадене в російського народу, за кордоном. Європа і США можуть завдати потужний удар по Кремлю, якщо відріжуть цей доступ.

Адміністрація Байдена буде отримувати вигоду ще багато років, якщо збудує трансатлантичної єдності проти Росії зараз. Уряди не можуть просто запроваджувати санкції й забувати про них. Саме це й сталося після інавгурації Трампа в 2017 році, коли санкції США і ЄС лишилися в стагнації й втратили свою ефективність. Компанії з "чорного списку" змінили назви й створили дочірні фірми. Олігархи знайшли нові схеми, які допомагають їм ховати свої активи. А економіка адаптувалася. Якомога раніше відбудувавши єдність з ЄС в сфері санкцій, адміністрація Байдена може створити систему, в рамках якої американські й європейські чиновники зможуть регулярно закривати діри, щоб тиск лишався болючим.

Новій команді у Вашингтоні також потрібно бути готовою до того, що Росія відповість. Хакерська атака SolarWinds, швидше за все, дала Росії можливості для цього. Наразі не відомо, куди російські хакери могли ще проникнути. І яку шкоду вони можуть завдати в майбутньому. В своєму першому залпі адміністрація Байдена не повинна кидати проти Росії "весь арсенал". США і ЄС повинні дати собі можливість серйозно посилювати санкції, якщо Росія вдарить у відповідь. Потужні заходи, такі як блокування головних каналів російського фінансового сектору, потрібно приберегти на потім. Це змусить Кремль подумати двічі, перш ніж він на щось наважиться, знаючи наступний крок Заходу.

Читайте такожPolitico: Байден жорстко заговорив з Росією, і республіканці заздрять цьомуВступ в такий обмін ударами з ядерною Росією небезпечно. Але Кремль сам стер будь-які межі, які раніше існували в глобальній системі. Він використав хімічну зброю для вбивства критиків, відправив свою армію в сусідні країни й організував кібератаки проти цивільних систем.

Якщо відкинути вторгнення в одну з країн НАТО, здається, не існує більше жодної лінії, яку б Кремль не переступив. Саме тому створення певної подоби стримування дуже важливо. Оскільки режим Путіна лишається залежним від доступу до Заходу, США і Європа можуть зробити це за допомогою економічного тиску і без початку війни.

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Переклад: Лесь Димань