Михайло Подоляк зазначив, що подібна іронія лише заохочує російську пропаганду.

Американський мільярдер Ілон Маск, який висміяв президента України Володимира Зеленського, нарвався на критику з боку Офісу президента. Йому нагадали, що підтримка Російської Федерації - пряма інвестиція у війну та геноцид українського народу.

"Будь-яка підтримка Росії сьогодні - це прямі інвестиції у війну, геноцид, вбивство вільного світу, ескалацію і право на безкарність. Будь-яке мовчання або іронізування над Україною сьогодні - це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство і руйнування", - йдеться у повідомленні радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в соцмережі Х.

При цьому він зазначив, що не всі медійні фігури, які знаходяться в тисячі кілометрів від війни, можуть зрозуміти, що таке щоденні бомбардування та крики дітей, у яких на очах гинуть батьки.

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Скандальний жарт Маска - що вичудив мільярдер

Американнський мільярдер Ілон Маск відзначився новойв соцмережі запостив дивний мемо президента Володимира Зеленського і допомоги для України. До картинки від додав цинічний коментар: "Коли пройшло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги в мільярд доларів".

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