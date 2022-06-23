Частину Литви можуть захопити за "кримським" сценарієм.

Президент РФ Володимир Путін може розв'язати війну з Литвою, щоб взяти під контроль Сувалкський коридор, який відкриє шлях до Калінінграда. Його дії можуть призвести до розвалу НАТО.

Про це в ефірі марафону FREEDOM розповів військовий експерт Михайло Самусь.

Так, напад на країну-члена альянсу і подальше захоплення території стане для НАТО сигналом до реалізації п'ятої статті про колективну оборону.

Однак це можливо лише за підтримки всіх членів Альянсу. Війна в Україні показала, що не всі країни готові піти на пряму конфронтацію з Росією, що призведе до блокування п'ятої статті.

"Путін знає, що існують країни, та ж Німеччина чи Угорщина, можливо Франція, які не хочуть прямої війни з Росією. Вони розуміють, що вони до неї не готові", - пояснив експерт.

Самусь розповів, що з 2017 року Росія і Білорусь на навчаннях відпрацьовували можливе захоплення Сувалкського коридору, хоч і змінюючи в сценарії Литву на вигадану країну.

"На цих навчаннях цей Сувалкський коридор захоплювався протягом декількох годин. І, природно, за ці години може конкретно відреагувати або Литва, або тільки Польща. Як організація НАТО... Потрібно декілька днів, якщо не тижнів", - зазначив він.

На думку експерта, ситуація ускладниться, якщо для захоплення частини Литви Путін використає "кримський" сценарій.

"Там немає жодних оборонних ліній, там немає підготовленої оборони, там звичайні дороги, звичайні населені пункти, там фактично немає кордонів у зв'язку з тим, що це країни Європейського Союзу, країни НАТО. Між ними немає жодних проблем. Тому Росія може цим скористатися... Вони входять в цей коридор і не починають стріляти. Як в Криму було: ми ввічливі люди, ми просто хочемо забезпечити проїзд наших поїздів і фур, ми нічого не робимо", - пояснив Самусь.

У такому випадку країнам НАТО буде важко довести про необхідність реалізації статті п'ять, адже не було жодних військових дій. Це призведе до того, що для захисту Литви Альянсу доведеться першим відкрити вогонь.

Нагадаємо, 18 червня Литва припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю й основною територією РФ.

Пізніше губернатор Калінінградської області Антон Аліханов звинуватив Литву в "економічному удушенні регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

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