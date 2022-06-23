Сувальський коридор має важливе значення для країн Балтії, але їм можуть пожертвувати в разі нападу Росії на Литву.

Країни НАТО можуть погодитися пожертвувати частиною Литви, щоб не допустити ескалації в третю світову війну.

Таку думку в ефірі телемарафону FREEДОМ висловив Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

"Розвиток ситуації з Литвою, коли Росія прямо загрожує Литві наступом, військовими діями... Фактично є така невелика територія, її називають Сувальський коридор, яку Росія може окупувати. Цікаво, як відреагує НАТО. Чи зможе НАТО консолідовано активувати статтю 5 про спільну оборону, або знайдуться ті, хто скаже: давайте не будемо вступати в пряме протистояння з Росією, це загрожує великими проблемами. Тоді вони можуть стояти на тій позиції, що давайте пожертвуємо частиною Литви, дамо коридор Росії між Калінінградом і Білоруссю, і не допустимо ескалації в Третю світову війну. Путін може на цьому грати. Він розуміє, що є та ж Німеччина або Угорщина, можливо, Франція, які не хочуть прямої війни з Росією, розуміють, що до неї не готові", - говорить Самусь.

Експерт зазначив, що сценарій захоплення Сувальського коридору РФ і Білорусь вже відпрацьовували під час навчань.

"Справа в тому, що на всіх стратегічних навчаннях, особливо російсько-білоруських західних, починаючи з "Захід 2017", вони цю операцію відпрацьовували. Саме захоплення Сувальського коридору було завжди в сценаріях навчань. Вони, звичайно, були завуальовані. У 17-му році в цьому районі була створена вигадана держава Вейшнорія - дуже агресивна, прозахідна, і вона почала якісь провокаційні дії проти Білорусі. І ось потім союзна держава - Росія і Білорусь - в тому числі, з використанням ракетних ударів і так далі, всією міццю навалилася на цю Вейшнорію, і, звичайно ж, перемогла", - зазначив він.

За словами Самуся, під час навчань Сувальський коридор захоплювався за години. За такий короткий час може відреагувати конкретно або Литва, або тільки Польща. Але НАТО як організації будуть потрібні дні, якщо не тижні.

"Але найголовніше - Сувальський коридор має важливе значення для країн Балтії, якщо її перекрити - вони відрізаються і логістично, і територіально від інших країн НАТО. Тобто іншим країнам НАТО потрібно буде активувати статтю 5. Або Польщі самостійно треба буде пробивати цей коридор, вступати в пряме військове протистояння з Росією. Або чекати рішення консолідованого Брюсселя. Це потрібно буде рішення всіх країн НАТО, а ми знаємо, яка може бути бюрократія в тій же Німеччині", - сказав Самусь, зазначивши, що Росія може грати на цьому.

Погрози Литві з боку Росії: що варто знати

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

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