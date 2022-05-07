Держсекретар США наголосив на рішучості протистояти агресії та нелюдяності, які затьмарюють світ сьогодні.

Президент Росії Володимир Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Він наголосив, що оскільки в Європі знову вирує війна, США готові посилити свою рішучість у протистоянні тим, хто зараз прагне маніпулювати історичною пам'яттю, щоб просувати власні амбіції.

"Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму та жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України. Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і хоробрий народ України втілюють дух тих, хто переважав під час Другої світової війни. Вони мужньо захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України в цілій, вільній і мирній Європі", - йдеться в заяві Блінкена.

Держсекретар США наголосив, що "говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи" - це священний обов'язок перед полеглими в Другій світовій війні.

"Народ Сполучених Штатів приєднався до хоробрих громадян багатьох інших країн, які мужньо воювали на всіх фронтах в Європі, щоб переломити жорстокий натиск нацистів. Наша спільна перемога, однак, не принесла спільної свободи та процвітання для всіх. Хоча ми по праву вшановуємо звільнення багатьох країн від нацистів та їхніх колаборантів, важливо також визнати тих, хто був змушений страждати від тиранії ще багато десятиліть, поки нарешті не заявив про свободу вибору свого власного шляху", - сказав Блінкен.

Він також наголосив на рішучості протистояти агресії та нелюдяності, які затьмарюють світ сьогодні.

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