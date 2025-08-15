Раніше повідомлялося, що зустріч президентів відбудеться у форматі "тет-а-тет".

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна відбудеться у форматі "три на три", а не "один на один". Лідери розмовлятимуть за участю міністрів, повідомляє Clash Report із посиланням на Білий дім.

До Трампа приєднаються держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що на переговорах із Трампом у форматі "три на три" від Росії братимуть участь глава МЗС Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков, стверджує CNN.

У Білому домі додали, що міністр оборони США Піт Гегсет, глава американського Мінфіну Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Латнік приєднаються до саміту з РФ на розширеній двосторонній зустрічі та обіді.

Air Force One президента США Дональда Трампа приземлився на військовій базі "Ельмендорф-Річардсон" в Анкоріджі, де відбудуться переговори лідерів США і Росії. Літак Іл-96 російського президента здійснив посадку на військовій базі "Ельмендорф-Річардсон" в Анкориджі.

Кремль повідомляв, що Трамп збирається особисто зустрічати Путіна.

Зустріч Трампа і Путіна

Трамп заявив, що зрозуміє настрій Путіна за першими двома хвилинами зустрічі, і попередив, що якщо переговори зайдуть у глухий кут, він покине саміт і замінить спільну пресконференцію "сольним виступом".

Як зазначав CNN, безпеку саміту в кінцевому підсумку забезпечують американські секретні служби безпеки, які тісно співпрацюють із ФСО.

За словами Трампа, сьогоднішня зустріч на Алясці має принести припинення вогню в Україні. Він попередив, що якщо розмова з Путіним не задасться, то він просто покине зустріч.

