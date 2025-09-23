Путін тримає палець на ядерній кнопці, трагічний прорахунок реальний, - оглядачка The Telegraph

Ризик випадкової ядерної ескалації зріс до найвищого рівня з часів холодної війни.

Російський диктатор Володимир Путін "тримає палець на ядерній кнопці", ризик випадкової війни зростає з кожним днем. Про це пише стратегічний аналітик військової розвідки, експрацівникця Розвідувального управління Міністерства оборони США Ребека Коффлер для The Telegraph.

У п’ятницю три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії — країни-члена НАТО. Це стало черговою провокацією Кремля після нещодавніх інцидентів із безпілотниками над Польщею та Румунією.

Коффлер попереджаює, що такі дії є частиною небезпечної гри Путіна, спрямованої на перевірку реакції НАТО та зниження чутливості Європи до порушень її суверенітету. Але загроза значно серйозніша.

Відео дня

Минулого тижня Росія провела масштабні навчання "Захід-2025", кульмінацією яких стало моделювання тактичного ядерного удару. За процесом особисто спостерігав Володимир Путін. За словами Коффлер, "ризик ядерної війни сьогодні — на найвищому рівні. Вона пише:

"Немислиме є більш реальним, ніж більшість готова визнати".

Росія відпрацьовує сценарії обмеженого застосування ядерної зброї, а Путін та Генштаб розглядають її не лише як фактор стримування, а як реальний бойовий інструмент.

Крім того, відсутність довіри між Москвою та Заходом, регулярні провокації й паралельні навчання НАТО та РФ створюють небезпечні умови для випадкової ескалації.

Ситуація нагадує кризу 1983 року під час навчань "Able Archer", коли світ опинився за крок від ядерної війни через радянські підозри.

Сьогодні, на тлі війни в Україні, відсутності прямих каналів зв’язку між Росією та НАТО і взаємних звинувачень у планах нападу, "туман війни" може стати фатальним, застерігає Коффлер.

"Ймовірність прорахунку із трагічними наслідками цілком реальна", — підсумувала аналітикиня.

Провокації Росії - головні новини

Раніше Die Welt писало, що вторгнення російських безпілотників, а потім і винищувачів у повітряний простір НАТО посилає Заходу чіткий сигнал про те, що Путін не має наміру припиняти війну найближчим часом. Видання припускає, що припинення війни буде пов'язане з політичними ризиками.

Публічна позиція НАТО є однозначною: Альянс, який складається з 32 країн, буде захищати кожен сантиметр своєї території, пише Financial Times. Втім, Путін перевіряє, наскільки НАТО віддане захисту країн Балтії.

Вас також можуть зацікавити новини: