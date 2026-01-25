Там також вважають, що нинішнє бідне покоління європейських політиків не здатне протистояти наполегливості Трампа.

Методи президента США Дональда Трампа в політиці не дуже відповідають курсу Росії на формування багатополярного світу.

Таку заяву зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Трамп є прихильником вирішення всього "через коліно", по-російськи. Він каже, що "рішення через силу", а по-нашому це рішення - нахиляти "через коліно". І ті, хто нахиляється, вони будуть далі нахилятися. Головне - цього не робити нам", - сказав кремлівський чиновник.

Він додав, що нинішнє бідне покоління європейських політиків не здатне протистояти наполегливості Трампа:

"Ситуація, що склалася між США і Європою, є похідною від лицемірства, яке домінує в Європі багато років".

Він навів приклад, що європейські лідери встали "на диби від публікацій Трампом листування з Макроном (президент Франції - ред.), але такої реакції не було, коли Макрон публікував розмову з Путіним".

Інші заяви Пєскова

Нещодавно Пєсков заявив, що ЗСУ повинні покинути територію Донбасу для припинення війни і додав, що це одна з умов підписання мирної угоди.

Крім того, прес-секретар Путіна заявив, що Кремль не хоче публічно вдаватися в подробиці в рамках переговорного процесу щодо України, оскільки вважає це недоцільним.

