Без необхідних продуктів харчування ризикують залишитися "ті, хто найбільше страждає на найгостріший брак продовольчої безпеки".

Сполучені Штати вважають, що Росія навмисно намагається не допустити експорт зерна з українських портів у Чорному морі "тим, хто найбільше страждає на найгостріший брак продовольчої безпеки".

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує "Голос Америки".

"До блокади Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, а зараз вона навіть близько не наближається до цих цифр", - зазначив Нед Прайс.

У Держдепі вважають, що удари по Одеському порту були порушенням не лише тих зобов'язань, які взяла на себе Росія під час підписання угоди про розблокування порту в Стамбулі, а й "гуманітарних зобов'язань".

"Це підтверджує, що Москва продовжує поводитися таким чином, що навмисно намагається не допустити надзвичайно потрібні продукти харчування до найбідніших людей у світі, тих, хто страждає на найгостріший брак харчової безпеки, який посилив російське вторгнення в Україну", – сказав представник держдепартаменту.

Попри ненадійність поведінки Росії, США співпрацюватимуть із партнерами за цією угодою, Україною, ООН та Туреччиною для того, щоб забезпечити можливість вивезення зерна та добрив з українських портів, зауважив Прайс. На його переконання, перші поставки почнуться найближчими днями, оскільки РФ "зазнала тиску з усього світу".

Як відомо, 22 липня Україна, Туреччина, Росія і організація Об'єднаних Націй підписали договір для експорту зерна з українських портів.

Вже вранці 23 липня російські війська ракетами атакували Одесу, вдаривши по морському торговому порту.

Представник командування Повітряних Сил Юрій Гнат заявив, що росіяни потрапили туди, де зберігалося зерно.

У МЗС України назвали обстріл порту Одеси плювком Путіна в обличчя президенту Туреччини і генсеку ООН.

У той же день в Міноборони Туреччини заявили, що Росія запевнила їх у непричетності до обстрілу порту.

Однак пізніше Міноборони РФ підтвердило удари по порту, заявивши, що вони нібито атакували судноремонтний завод.

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