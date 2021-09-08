Анна Бурак кілька років була доглядальницею і волонтером в італійському містечку Валло ді Діана.

У міжнародному аеропорту Каподічіно (Неаполь) померла українка Анна Бурак, яка працювала в Італії. Після цього у неї вкрали всі цінні речі і гроші, які вона мала із собою.

Про це повідомив у Facebook італійський громадський діяч Лука Абейте.

Інцидент стався ще 3 вересня. 60-річна жінка летіла в Україну. Перед посадкою їй стало погано. Медики, які прибули на допомогу, не змогли врятувати жінку - вона померла. Після цього у неї пропали всі цінні речі.

"У суєті порятунку або після смерті всі її заощадження, які вона мала намір привезти своїй родині, таємниче зникли", - розповів Лука Абейте

Відомо, що Бурак кілька років була доглядальницею і волонтером в італійському містечку Валло ді Діана.

Зараз зникненням речей українки займаються італійські поліцейські.

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Інша смерть українки в Неаполі

Наприкінці серпня жінка українського походження за загадкових обставин покінчила з життям в італійському Неаполі.

Інцидент стався в міській лікарні Пеллегріні, де 34-річна українка перебувала під наглядом медиків.

Пацієнтка стрибнула з четвертого поверху вікна палати, що виходило на вулицю Джованні Нінні, і померла від отриманих травм миттєво.

Свідки, у свою чергу, кажуть, що до вікна загибла підійшла раптово - відкрила його і вистрибнула.

Автор: Денис Прядко