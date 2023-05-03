Кремль вирішив повторити міграційну кризу на кордонах Білорусі, як у 2021 році.

Росія почала масово видавати візи жителям Близького Сходу, щоб полегшити їм шлях нелегального проникнення в країни ЄС. Про це пише німецьке видання Bild.

У розпорядженні журналістів опинився звіт німецької поліції про зростання числа нелегальних мігрантів в ЄС. Тільки за березень на зовнішніх кордонах ЄС вдалося зупинити 22,5 тисячі нелегалів, що на 60% більше показників за березень минулого року.

Видання зазначає, що зазвичай нелегали з Близького Сходу намагаються потрапити в ЄС через Туреччину і Грецію, але в підсумку більшість осідають в Туреччині. Зараз їх там близько 4 мільйонів.

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"Останнім часом багато з них оформляють російську візу, їдуть з нею через Росію в Білорусь, нелегально переходять там кордон ЄС і через Польщу і Чехію прибувають до Німеччини", – пише видання.

При цьому в поліцейському звіті, на який посилаються журналісти, зазначено, що новий маршрут активно рекламується в соцмережах. Більш того, з Туреччини в Росію і Білорусь літають спеціальні літаки, які привозять мігрантів.

Міграційна криза на кордонах ЄС та Білорусі 2021 року

Після примусової посадки у Білорусі рейсу компанії Ryanair заради арешту білоруського опозиціонера Романа Протасевича, що летів цим літаком, відносини Мінська із Заходом різко погіршилися. Майже відразу через кордон Білорусі з сусідніми Польщею і Литвою кинулися натовпи нелегальних мігрантів з країн Африки та Азії. Особливо багато їх було восени.

Польська і литовська влада прямо звинувачували режим Лукашенка в штучно створеній кризі і цілеспрямованому завезенні мігрантів з Азії для атак на кордони ЄС. Тодішній глава МВС України Денис Монастирський заявляв, що цією гібридною атакою насправді керують спецслужби РФ.

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