Китай зайняв досить жорстку позицію та не готовий платити більше.

Російський державний енергетичний холдинг "Інтер РАО" почав обмежувати постачання електроенергії до Китаю після того, як Пекін не погодився купувати її за новою вищою ціною. Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що Росія, яка намагається компенсувати падіння експортних доходів, вирішила скористатися проблемами Китаю. Пекін зіткнувся із серйозним дефіцитом електроенергії через посухи та скорочення внутрішнього видобутку вугілля.

За словами неназваного експерта, з яким поспілкувалися журналісти видання, Китай демонструє "твердий" підхід до переговорів з Росією та займає сильну переговорну позицію.

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"Інтер РАО" заявило, що нові експортні мита, які набули чинності 1 жовтня, означатимуть підвищення цін на електроенергію на 7 відсотків для споживачів у Китаї, Монголії, Азербайджані та сепаратистському грузинському регіоні Південна Осетія.

У серпні представник "Інтер РАО" Олександр Панін заявив журналістам, що, якщо нова ціна буде відхилена Китаєм, це може призвести до "повного припинення" поставок електроенергії.

"Переговори з Китаєм тривають. З сьогоднішнього дня починаємо часткові обмеження", – сказав представник "Інтер РАО" і додав, що Монголія погодилася на підвищення цін Росією.

"Китайські енергетичні компанії та держава завжди були відомі як жорсткі та дуже терплячі в енергетичних переговорах з Росією", — сказав Томас О’Доннелл, берлінський геополітичний аналітик та експерт з енергетики аналітичного центру Wilson Center.

За його словами, раніше Пекін вже отримав велику вигоду від тиску на Росію, коли та була змушена постачати в Китай нафту і газ за зниженими цінами через втрату європейського ринку.

Російсько-китайські відносини – останні новини

Як писав УНІАН, в умовах конфронтації із Заходом торгівля між Росією та Китаєм процвітає. За січень-серпень 2023 року її обсяги зросли на третину в порівнянні з тим же періодом попереднього року. Однак торгівля ця нерівнозначна: через дисбаланс транспортні контейнери поступово накопичуються у російських портах, адже з Росії в Китай транспортувати фактично нічого.

На цьому тлі виглядає досить дивним рішення Китаю запровадити обмеження на експорт до Росії безпілотників, комплектуючих та обладнання для їх виробництва. Під заборону потрапили цивільні дрони з чіткими характеристиками, які вказують на їх здатність виконувати військові завдання.

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