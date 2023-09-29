За січень-серпень 2023 року торгівля між РФ і Китаєм зросла на 32% в порівнянні з тим же періодом роком раніше, а загальний обсяг торгівлі досяг $155 млрд.

У Росії "накопичуються" вантажні контейнери з Китаю на тлі різкого збільшення потоку китайських товарів до країни-терористки в міру зростання торгівлі.

Згідно зі звітом логістичної платформи Container xChange, у Росії "назбиралося" додаткових 150 тисяч морських контейнерів, які імпортери намагаються повернути в Китай, пише CNN.

"З Китаю в Росію здійснюється значний обсяг вантажних перевезень, але дуже мало вантажів назад у Китай з Росії. Контейнери в Росії накопичуються, а це означає, що ціни на старі контейнери в Росії дуже низькі", - заявив у звіті генеральний директор Крістіан Рулоффс.

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За даними Container XChange, надлишок контейнерів, через який з початку минулого року ціни на 12-метрові контейнери впали в сім разів, є наслідком "торгового дисбалансу між Росією і Китаєм, що поглиблюється", коли справа стосується видів продукції, що відправляється в контейнерах.

Обсяги торгівлі між Китаєм і РФ

Згідно з даними китайської митниці, опублікованими раніше в цьому місяці, за січень-серпень 2023 року двостороння торгівля зросла на 32% у порівнянні з тим же періодом роком раніше, а загальний обсяг торгівлі досяг $155 млрд.

Це включало в себе різке зростання експорту з Китаю до Росію, який підскочив на 63,2% у порівнянні з минулим роком і досяг 71,8 мільярда доларів. Імпорт в Китай виріс на скромніші 13,3%, до $83,3 млрд.

Росія заявила, що очікує, що обсяг торгівлі з Китаєм цього року досягне рекордних 200 мільярдів доларів. Це на рік раніше графіка, який президент Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін встановили в 2019 році.

Їхні зростаючі торговельні зв'язки перенаправили російську торгівлю енергоресурсами на схід і викликали критику з приводу того, що економічна підтримка Китаю підкріплює війну Росії з Україною.

Чим торгують Китай і Росія

За даними Container XChange, тип обмінюваних товарів сприяє збільшенню надлишку морських контейнерів в Росії.

У доповіді наголошується, що Китай закуповує російську сировину, яка в основному транспортується в залізничних цистернах і напіввагонах, а не в контейнерах.

Автомобілі та побутова електроніка є одними з ключових продуктів, які китайські постачальники продають в Росію після того, як сотні світових брендів покинули країну після вторгнення.

З іншого боку, майже п'ята частина імпорту нафти в Китай в липні надійшла з Росії, йдеться в доповіді Організації країн-експортерів нафти, опублікованій раніше цього місяця.

Разом із Індією на частку Китаю в липні припало 80% російського експорту нафти, йдеться в серпневому звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Container xChange також вказав на більш широкі логістичні проблеми, пов'язані зі зміною структури торгівлі та перевантаженістю.

"Перевантажені російські порти і дороги призводять до неефективності транспортних перевезень. Хоча деякі інвестиції були зроблені для покращення інфраструктури, фінансові обмеження та... [методи, що використовуються для покриття] дефіциту бюджету, ускладнюють ситуацію. Поворот Росії в Азію залежить від істотного розвитку інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Відносини РФ і Китаю

Нагадаємо, Китай став ключовим економічним рятувальним колом для Росії після її вторгнення в Україну на тлі того, як США і їхні союзники скоротили торгівлю та запровадили санкції, щоб придушити військовий потенціал Кремля. Китай наполягає на своєму нейтралітеті та заявляє, що бажає тільки миру в Україні.

Але китайські лідери розглядають Москву як близького стратегічного партнера і ключову противагу "ворожому" заходу. Пекін розкритикував західні санкції щодо свого північного сусіда, одночасно нарощуючи закупівлі російських енергоносіїв і стаючи важливим постачальником споживчих товарів на російський ринок.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року данський логістичний гігант Maersk заявив про вихід з російського ринку. Maersk домовився про продаж своїх логістичних об'єктів в Санкт-Петербурзі і Новоросійську компанії IG Finance Development Limited.

Раніше, у березні 2022 року, Maersk зупинила всі контейнерні перевезення до/з РФ, за винятком продуктів, ліків і гуманітарних вантажів. Пізніше того ж місяця компанія вирішила повністю піти з ринку Росії і продати свої активи.

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