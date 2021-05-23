Російські льотчики у Криму катапультувалися з винищувача, який стояв на землі / фото ua.depositphotos.com
На військовому аеродромі в районі міста Саки в окупованому Криму два російських льотчики влаштували надзвичайну подію.
Вони катапультувалися з винищувача Су-30СМ, який стояв на Землі, пише "Інтерфакс" із посиланням на обізнане джерело.
Сталося це 21 травня під час підготовки до зльоту. За даними джерела, обидва льотчики живі, але технік отримав опіки.
Інформацію про нештатне спрацьовування системи катапультування на літаку агентству підтвердили в Південному військовому окрузі.
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