Російські, а раніше радянські дипломати працювали по всьому світу. Вони гуляли кладовищами і шукали померлих дітей, переписували їхні ім'я та дату народження.

Російська влада шукає по всьому світу мертвих дітей, щоб вкрасти їхні особистості для своїх агентів.

Про це пише німецьке видання BILD. Журналіст видання нагадав, що 2013 року в Німеччині судили, а потім вислали у РФ двох російських агентів, які довго жили в країні під фальшивими іменами Андреас і Гайдрун Аншлаг, зображуючи сімейну пару. Навіть їхня донька не знала, що батьки шпигуни Кремля з 1980-х років.

"Ці люди живуть поруч із нами цілі десятиліття з повністю фальшивою ідентичністю. Іноді вони створюють сім'ї, де навіть діти не знають справжнього життя батьків. Не знають, що вони російські шпигуни. Такі агенти - особливість насамперед Росії. Вони роблять це вже понад 100 років", - розповів автор розслідування про сім'ю Аншлаг і всю систему російської таємної агентури в Німеччині Флоріан Фаде.

Відео дня

Він зазначив, що особливість у тому, що таких людей посилають у потрібну країну з повністю сфальсифікованою особистістю. Іноді її створюють на основі реально існуючих.

"Такі люди дійсно були, а потім їхню особистість запозичили. Здебільшого це були діти. Російські, а раніше радянські дипломати працювали по всьому світу, зокрема в Південній Америці та Африці. Там вони гуляли кладовищами і шукали померлих дітей, переписували їхнє ім'я і дату народження. Саме дітей, бо про них мало відомо і можна швидко перейняти їхню особистість. Потім вони підробляли свідоцтва про народження в тих країнах. Особистості тих дітей крали, створювали на їхній основі нові й розсилали шпигунів", - деталізував Фаде.

Російські шпигуни в Європі

Наприкінці зими видання The Economist випустило статтю, в якій розповідалося про те, що завдяки зміні керівника "комітетів особливого впливу", РФ змогла реабілітувати свою розвідку на світовій арені. Така зміна призвела до того, що російська розвідка стала працювати значно ефективніше.

А 21 червня журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що шпигуни спецслужб РФ вдалися до агресивнішої тактики роботи в Європі, і з цієї причини припускаються дедалі більшої кількості помилок, які збільшують імовірність їхнього викриття.

Вас також можуть зацікавити новини: