КНДР відправила РФ багато зброї та боєприпасів.

За даними південнокорейської розвідки, наразі у Курській області росіянам допомагає відвоювати у ЗСУ власні території спецназ з КНДР.

Як пише The New York Times, північнокорейців навчали проникати морськими і річковими шляхами, а також воювати в умовах горбистої місцевості їхнього рідного краю. Через це неясно, наскільки добре вони готові до війни на виснаження, яка ведення в окопах та полях за допомогою артилерії та БПЛА.

Урядовці Південної Кореї уважно стежать за тих, як веде себе у бою проти України їхній північний сусід. Виявилось, що багато артснарядів КНДР виявилися несправними, оскільки виготовлені десятиліття тому.

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За словами старшого аналітика Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі Ду Джин Хо, КНДР відправила РФ стільки зброї та боєприпасів, що не змогла б напасти на Південну Корею, навіть якби хотіла. На його думку, це найбільша вразливість лідера цієї країни Кім Чен Ина.

Водночас деякі південнокорейські аналітики сумніваються, що співпраця між Пхеньяном і Москвою триватиме довго. Згідно з доповіддю дослідників Корейського інституту міжнародної економічної політики, на РФ припадає менше 2% міжнародної торгівлі КНДР, окрім торгівлі зброєю, тоді як на Китай - понад 90%.

Однак навіть ця масштабна двостороння торгівля за перші 9 місяців цього року сповільнилась - з 1,6 мільярда доларів до 1,5 мільярда, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

"Це може свідчити про чергову авантюру пана Кіма. Північна Корея вже давно намагається зіграти з Пекіном проти Москви, але деякі аналітики кажуть, що поглиблення військових зв'язків Північної Кореї з Росією може зашкодити її відносинам з Китаєм", - пише NYT.

Війна в Україні - роль КНДР

Восени стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії кілька тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні проти України. Вони вже брали участь у боях і зазнали перших втрат.

За даними українського ГУР, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Згодом у розвідці розповіли, що упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат.

Як пише The Washington Post, війська КНДР стали легкою здобиччю для України.

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