У ЄС помітили дивну суперечність у розмові Трампа й Путіна

З боку США немає тиску на Росію, яка допомагає Ірану вести війну проти них.

У Європейському Союзі вважають, що США мають посилювати тиск на Росію у зв’язку з тим, що Москва підтримує режим в Ірані. Утім, свідчень про такий тиск після розмови президента Сполучених штатів Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ країн Нордично-балтійської вісімки в Естонії.

"Мирні переговори щодо України дійсно зайшли у глухий кут. Насправді там нічого не відбувається. Звісно, коли ми бачимо ці дзвінки між президентом Трампом і президентом Путіним, тоді завжди, ви знаєте, багато питань залишаються без відповіді, зважаючи на те, що Росія відкрито вихваляє героїчну битву, яку Іран веде проти Америки", - наголосила Каллас.

Зокрема, вона риторично запитує: чи означає це те, що з боку Сполучених Штатів насправді "посилюється тиск на Росію, бо вона допомагає Ірану вести війну проти них?".

Тому, як наголосила висока представниця ЄС, хотілось би бачити, щоб США чинили тиск на Росію, але після дзвінка Трампа і Путіна цього не помітно.

Розмова Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, ініціатор війни Путін заявив Трампу про готовність "оголосити перемир'я до дня перемоги" 9 травня.

Водночас, як зазначив Трамп, під час телефонної розмови з російським лідером Володимиром Путіним він закликав його насамперед працювати над припиненням війни проти України, а не над ініціативами щодо Ірану.

