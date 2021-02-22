Якщо Європа і запровадить нові санкції проти Кремля, то тільки м'які, хоча вона добре бачить справжні російські "больові точки".

Відносини між Євросоюзом і Росією стають дедалі прохолоднішими через переслідування критика Кремля Олексія Навального. Безпосередньо перед обговоренням нових санкцій ЄС проти Москви в понеділок, російський суд підтвердив вирок, згідно з яким опозиціонера кинуть на 2,5 роки до в'язниці.

Крім того, Навального оштрафували за "наклепі" проти ветерана Другої світової війни. А ще минулої середи Європейський суд з прав людини закликав Москву негайно відпустити опозиціонера, - нагадує Die Welt. Європейці кілька днів радилися, як відреагувати на справу Навального. Увечері в неділю міністри закордонних справ кількох країн ЄС зустрілися в Брюсселі з соратником Навального Леонідом Волковим і ще одним критиком Кремля. Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг тепер очікує, що ЄС схвалить нові санкції проти Москви. За його словами, вони повинні бути "юридично незаперечними".

Читайте такожРосія перебуває у конфронтації з Євросоюзом - БоррельГолова комітету закордонних справ Європарламенту Давід МакАллістер (ХДС) теж заявив: "Я очікую, що міністри закордонних справ ЄС анонімно проголосують і підтримають додаткові санкції". Новий пакет покарань буде включати блокування активів і заборону перетинати кордони ЄС. Вперше підставою для санкцій стане санкційний механізм, націлений проти порушників прав людини, який був схвалений в грудні. Міністри закордонних справ сьогодні доручать Європейській службі зовнішніх справ (EEAS) скласти список людей, відповідальних за засудження Навального і спробу його вбити. І з європейської точки зору, це цілком безпечний крок.

"Але чи цих санкцій буде достатньо, щоб змусити Москву "переосмислити й покращити ситуацію в країні", як говорять дипломати ЄС? В союзі досі тривають запеклі суперечки про це. Польща і країни Балтії хочуть ще й нових економічних покарань. Натомість такі країни, як Німеччина, Франція, Австрія й Кіпр тиснуть на гальма", - пише видання.

"Щось більше, ніж санкції проти окремих людей, просто неможливе", - сказав неназваний учасник переговорів у Брюсселі.

Die Welt пише, що Євросоюз опинився в "пастці Путіна". В Березні голови держав й урядів хотіли обговорити нову стратегію щодо Москви. Але досі абсолютно не зрозуміло, в який напрямок вона буде скерована. Яка пропорція жорсткості й діалогу буде правильною? Особливо зважаючи на те, що європейцям потрібна Росія, щоб вирішити ключові конфлікти, такі як війна в Сирії й Лівії.

Читайте такожBloomberg: Байден зможе тиснути на Кремль завдяки продовженню дії ядерної угоди"Нажаль, відносини з Москвою досягли нової найнижчої точки після останніх подій. Поведінка з Навальним або висилка трьох дипломатів ЄС - це лише чергові причини серед багатьох інших для перегляду європейської стратегії щодо Росії", - сказав МакАллістер.

Чи будуть більш жорсткі санкції проти Москви в майбутньому? Дві найважливіші країни ЄС: Німеччина й Франція, - навряд чи це підтримають. Економічні санкції були запроваджені в минулому й дійсні досі. Вони головним чином націлені проти державних банків й компаній у сфері нафти й газу. А це найважливіші для російської влади сектори. В Москві часто стверджують, що санкції ніяк не вплинули на російську економіку. Або й взагалі лише пожвавили "імпортозаміщення". Але за словами експерти у сфері енергетики з Московської школи управління "Сколково" Тетяни Мітрової, ситуація насправді протилежна.

Західні санкції обмежили потенціал розвитку газової й нафтової промисловості Росії. Москва здатна підтримувати об'єми видобутку. Але без західних технологій й інвестицій російська енергетика не здатна рости.

Перший пакет трансатлантичних санкцій був запроваджений після анексії українського Криму в 2014 році. Він був відносно м'яким. Певним людям заборонили перетинати кордон, рахунки росіян і деяких російських компаній були заморожені. Особливо це стосувалося тих, які базувалися в Криму. Наприклад, саме тому після семи років анексії окупований український півострів - досі зона роумнігу для російських мобільних операторів. Для них Крим - це інша країна.

Читайте такожGlobe and Mail: Чи може Навальний повалити режим Путіна?Найбільші російські державні банки не відкрили філіалів на півострові. Адресні санкції тим часом вдарили не лише по ватажках бойовиків на Донбасі, а й по російських високопоставлених чиновниках й політиках, які просували анексію Криму. Після знищення рейсу MH17 над Донбасом санкції були посилені в багатьох сферах, - пояснює фінський економіст Іікка Корхонен. З'явилося ембарго на продаж зброї й експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані як в цивільних, так і військових цілях. Продаж технологій для видобутку нафти теж був заборонений санкціями. Зокрема, не можна продавати Росії плавучі бурові платформи. Це сповільнило російську експансію в Арктиці.

Санції ЄС проти РФ через Навального: що відомо

15 жовтня 2020 року Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 6 осіб та однієї установи через отруєння Навального.

Зокрема, санкції було запроваджено проти начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка, представника президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергія Меняйла, директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортникова, заступників міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка, а також проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології.

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального до колонії за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

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Переклад: Лесь Димань