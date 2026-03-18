США зупинили Іран на шляху до виготовлення 10 ядерних бомб, – сенатор Грем

Операція влітку 2025 року розвалила ядерний потенціал Ірану, але тоді вона не була направлена на іранський режим, як теперішня.

Операція США "Північний молот", проведена у червні минулого року, завадила Ірану виготовити "щонайменше 10 ядерних бомб".

Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у мережі Х. "За допомогою операції "Північний молот", президент Дональд Трамп зупинив отримання Іраном достатньої кількості збагаченого урану для виготовлення щонайменше 10 ядерних бомб. Іран досяг цієї мети за тижні, а не за роки", написав сенатор.

Підтримка союзників

Щодо нинішньої війни проти Ірану, Грем сказав, що про "волю своїх союзників" можна дізнатися у "такі складні часи". "ОАЕ розуміють, чому США борються за те, щоб Ормузька протока була відкритою, хоча США отримують тільки 1% своєї нафти через протоку. Їхня готовність розглянути ідею участі в міжнародній коаліції для захисту протоки високо цінується", - підкреслив Грем.

Сенатор висловив думку, що ОАЕ повинні "бути на першому місці" серед тих, кому треба надати допомогу для захисту від Ірану.

США і операції проти Ірану

В червні 2025 року США провели спецоперацію проти Ірану, після якої голова Пентагону Піт Гегсет сказав, що США "завдали високоточного удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані - Фордо, Натанзі та Ісфахані". "Ми знищили іранську ядерну програму, але варто зазначити, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу. Ця місія не була пов'язана зі зміною політичного режиму", – сказав тоді Гегсет.

Стосовно нинішніх ударів по Ірану, 3 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що вони були неохідні оскільки без них нарощування іранського ядерного потенціалу за кілька місяців стало б "неуразливим".

Він розповів, що після ударів по ядерних об'єктах Ірану в червні 2025 року, іранські військові та фахівці почали будівництво нових об'єктів, включаючи "підземні бункери", де могли розроблятися балістичні ракети і атомні бомби.

