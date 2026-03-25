'Нехай дзвонить, кому хоче'. Фіцо спробував виправдати Сіярто за таємні дзвінки Лаврову

Фіцо запевнив, що не бачив жодних доказів того, що Сіярто дзвонив Лаврову, щоб обговорити з ним хід засідань ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на інформацію про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто дзвонив голові МЗС РФ Сергію Лаврову в перервах між засіданнями Євросоюзу. Про це пише Dennik N.

За словами Фіцо, він не бачив жодних доказів того, що Сіярто дзвонив Лаврову, щоб обговорювати з ним хід засідань ЄС. Він підкреслив, що сам не дзвонив голові МЗС Росії.

"Нехай кожен дзвонить, кому хоче. Я не дзвонив і не збираюся дзвонити, я не бачив жодних доказів", - сказав прем'єр Словаччини.

Також Фіцо відреагував на інформацію про те, що у 2020 році Сіярто допоміг організувати візит до Кремля тодішнього голови уряду, чинного президента Словаччини Петера Пеллегріні. Він запевнив, що не вважає це втручанням у вибори.

"Порушенням правил є ситуація, коли Міністерство закордонних справ Великої Британії наймає компанію, яка платить впливовим особам і акторам у Словаччині за допомогу "Прогресивній Словаччині", – додав прем'єр Словаччини.

Дзвінки Сіярто Лаврову – що відомо

Раніше The Washington Post з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу. За його словами, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому "оперативні звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Пізніше сам Сіярто підтвердив, що регулярно контактує з Лавровим під час приватних зустрічей на рівні Ради ЄС з питань закордонних справ. Він підкреслив, що суть дипломатії полягає в "проведенні бесід з іншими партнерами".

Напередодні Європейська комісія закликала Угорщину прояснити це питання, назвавши відповідні повідомлення "тривожними". Водночас Сіярто під час виступу в угорському місті Кестхей підтвердив свої дзвінки російській стороні, стверджуючи, що рішення ЄС з питань енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами за межами блоку.

Вас також можуть зацікавити новини: