Мадрид погоджується з Вашингтоном щодо незаконності вторгнення Росії в Україну та необхідності озброїти сили Києва.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні проситиме його вислухати думку не членів НАТО, таких як Китай і Бразилія, щодо війни в Україні.

Про це пише Reuters із посиланням на іспанське дипломатичне джерело. Перша зустріч у Білому домі між двома союзниками по НАТО відбудеться за кілька тижнів до того, як Санчес очолить Раду Європейського Союзу на другу половину року.

Мадрид погоджується з Вашингтоном щодо незаконності вторгнення Росії в Україну та необхідності озброїти сили Києва. Але він позиціонує себе як посередника через тісні зв'язки з країнами Латинської Америки та більш примирливі відносини з Пекіном.

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Санчес відвідав Пекін у березні, а минулого місяця прийняв президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву в Мадриді. Китай є союзником Росії і виступає за мирний план, альтернативний тому, який відстоюють союзники по НАТО. Лула да Сілва також робив суперечливі заяви щодо припинення війни в Україні, від яких Санчес дистанціювався.

Але Санчес донесе Байдену різні погляди Пекіна та Бразиліа, на яких також вплинула війна, повідомило джерело.

Зустріч відбувається в той момент, коли Європа прагне зміцнити свою промисловість і знайти надійні джерела сировини та енергії, а також знайти способи конкурувати з зеленими субсидіями, оголошеними адміністрацією Байдена відповідно до Закону про зниження інфляції.

Санчес окреслить Байдену концепцію "відкритої стратегічної автономії", центральної політики його майбутнього європейського мандату, яка, за словами другого джерела в уряді, спрямована не на відхід до протекціонізму, а на зменшення "вразливості" Європи.

Потенційне співробітництво у виробництві та/або постачанні мікрочіпів і напівпровідників, а також у розробці рідкоземельних мінералів з Латинської Америки також буде на порядку денному між двома лідерами.

Війна в Україні - позиція Китаю і Бразилії

Як повідомляв УНІАН, після початку повномашстабного вторгнення РФ в Україну Китай зайняв нейтральну позицію, хоча регулярно критикував країни Заходу і заявляв про співпрацю з Москвою. 24 лютого 2023 року Китай представив свій "план миру" в Україні. Він містить 12 пунктів, але серед них немає згадки про "виведення російських військ" і загалом він більше спрямований на заморожування ситуації.

11 травня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Китай міг би повпливати на РФ й допомогти закінчити війну, але Пекін уже втратив можливість стати посередником у розв'язаній Росією війні проти України. За словами Борреля, це пов'язано з тим, що озвучена Китаєм "нейтральність" щодо цієї війни все ж мала більше проросійський ухил.

А президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що США і ЄС повинні припинити "заохочувати" війну і почати говорити про мир. Також бразильський лідер заявив, що Путін не зможе "захопити територію України", але й Зеленському теж треба поступитися Кримом. Окрім цього, він запропонував створити групу країн, не залучених до російсько-української війни, для встановлення миру.

Наприкінці квітня Жозеп Боррель порадив тим, хто пропонує так звані мирні плани для України, зокрема Китаю й Бразилії, для початку побачити своїми очима наслідки війни.

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