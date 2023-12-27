Фото правоохоронця потрапило в мережу.

У мережі обурилися знімком австрійського поліцейського, у якого на шоломі помітили нашивку з буквою Z, яка у багатьох асоціюється з символом російської агресії проти України.

У поліції Відня відреагували на обурені звернення користувачів мережі. За їх словами, поліцейський з федеральної провінції Бургенланд допомагав своїм колегам зі столиці охороняти об'єкти під час різдвяних свят.

Вони кажуть, що "Z" - це перша буква його прізвища. Чоловік так позначив свій шолом для впізнаваності під час участі в оперативному тренінгу. "Колега не надав значення символізму, але, звичайно, був проінформований, і маркування було видалено", - написали поліцейські в мікроблозі X.

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Відповідальність за використання Z-символіки:

Як відомо, російські загарбники використовують літери "Z" і "V" для маркування своєї техніки, а також у пропагандистських матеріалах. В Україні ця символіка офіційно заборонена.

Крім того, в низці країн також існує покарання за подібне вираження підтримки російської агресії. Наприклад, в одному з округів Німеччини раніше відмовилися видавати автомобільні номери з буквою Z, а в Гамбурзі чоловік отримав штраф за Z на машині.

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