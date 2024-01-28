Словацьккий міністр натякнув, що йому байдуже, де проходитиме російсько-український кордон.

Ситуація у війні Росії проти України зараз "заморожена", тому настав час почати мирні переговори. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк в ефірі словацького телебачення, пише Trend.

На його думку, війна в Україні не має військового вирішення. "Як би не закінчився конфлікт, Україна завжди матиме кордони з Росією. Вона нікуди не зникне. Мирні зусилля – це те, що їм найбільше потрібно", – переконаний Калиняк.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена, тому потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США, переконаний міністр.

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Війна в Україні: позиція Словаччини

Як писав УНІАН, новий уряд Словаччини відмовився продовжувати політику своїх попередників, які активно підтримували Україну поставками зброї. Втім влада дозволила оборонним підприємствам продовжувати виконання контрактів, підписаних з Україною.

Також Словаччина підтримала виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги з бюджету ЄС. Саме цю допомогу блокує угорський уряд Віктора Орбана.

Разом з тим Словаччина відмовилася засудити поставки ракет з Північної Кореї в Росію. Відповідну декларацію підписали усі країни ЄС (за виключенням Словаччини та Угорщини), а також низка інших країн Європи та світу.

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