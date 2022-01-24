Високий представник Євросоюзу заявляє про єдність країн-членів ЄС стосовно підготовки санкцій проти Росії, але процес ще триває.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вважає Німеччину надійним партнером на тлі суперечливих заяв від окремих німецьких політиків стосовно України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Зокрема, у нього запитали, чи вважає він Берлін надійним партнером, оскільки з Німеччини надходять заплутані повідомлення стосовно Росії.

"Як ви можете запитувати, чи можу я бачити Берлін надійним партнером? Всі члени Європейського Союзу є надійними партнерами", - наголосив Боррель.

Також у нього уточнили, чи вважає він Берлін нерішучим, коли справи стосуються Росії.

"Всі члени Європейського Союзу об’єднані, ми демонструємо безпрецедентну єдність щодо ситуації в Україні завдяки тісній координації зусиль з США", - сказав Боррель, і додав, що немає жодної проблеми у відносинах з будь-якою країною-членом ЄС.

Крім того, у нього спитали, чи дійсно питання про можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT вже не перебуває на порядку денному.

"Процес ухвалення рішень про санкції – це складний процес. Санкції мають ухвалюватися Радою ЄС на основі пропозиції високого представника, від мене, або країни-члени. Але ми також хочемо діяти у рішучій координації з нашими союзниками, - особливо з США, також Канадою і Великою Британією. Наразі ми продовжуємо розробляти сильний пакет санкцій, але сьогодні нічого конкретного не буде затверджено, оскільки процес ще триває. Ми впевнені, що усе буде готове, коли буде така потреба. Але ми не збираємося оголошувати про будь-які конкретні заходи", - сказав Боррель.

Він додав, що ЄС відіграє активну роль у цьому питанні.

Скандальні висловлювання про Крим

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 січня командувач ВМС Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами про те, що Україна ніколи не поверне окупований Крим і її не можна приймати до НАТО.

У Міністерстві закордонних справ України зажадали від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС.

З цього приводу посла ФРН викликали в українське МЗС.

Згодом Шенбах заявив, що його неузгоджені заяви щодо Криму і розширення НАТО на схід є його власною думкою, а не офіційною позицією федерального уряду.

Також в МЗС України наголосили, що заяви окремих німецьких політиків завдають шкоди двостороннім відносинам. "На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах та поточної безпекової ситуації в Україні особливо розчаровують висловлювання глави баварського уряду і керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера", - заявили в МЗС.