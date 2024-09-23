Росія продовжує налагоджувати відносини з Китаєм та іншими країнами, які не згодні з поточним світовим порядком.

Поки США готують флот до війни з Китаєм у 2027 році, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, під час візиту до Європи, заявив, що лідер Кремля Володимир Путін може продовжувати війну в Україні, зокрема, через підтримку з боку КНР, пише Economist.

Блінкен додав, що саме Китай є "найбільшим постачальником верстатів і мікроелектроніки" до Росії. Цей крок допомагає окупантам підтримувати власну оборонну промисловість. До того ж, нещодавно стало відомо, що РФ, зі свого боку, теж допомагає Китаю, надавши технології для підводних човнів, ракет та іншого військового обладнання, пише ЗМІ.

Крім союзництва з Китаєм, Росія налагоджує відносини з Іраном, який вже передав їй сотні балістичних ракет малої дальності, і з КНДР.

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"Росія, Китай, Іран і Північна Корея співпрацюють довше і в більшій кількості напрямків, ніж країни вісі [Німеччина, Італія, Японія] в 1930-х роках", - заявив Філіп Зеліков, за даними видання.

Як заявляють експерти, ці країни об'єднує спільне неприйняття світового порядку, очолюваного США, і прагнення поглибити економічні та військово-промислові зв'язки. Вони додають, що у співпраці між РФ, Китаєм та іншими "супротивниками Заходу" можна виокремити три аспекти (зброя, промислова підтримка і передача технологій), з яких тільки останній надає довгострокову загрозу безпеці НАТО.

Журналісти пишуть, що, хоча Китай не постачає зброю, його великі поставки комплектуючих подвійного призначення безпосередньо підтримують російську військову машину. Китай забезпечує 90% імпорту мікроелектроніки і 70% верстатів у Росію. Ці компоненти допомагають Росії виробляти крилаті ракети і безпілотники.

Що стосується обміну технологій, то війна в Україні стала "лабораторією знань" для Ірану, який отримує оперативні дані про те, як його дрони діють проти західної ППО, а Росія навчається в іранських радників проведенню повітряних атак із використанням дронів та ракет, йдеться в матеріалі. Північна Корея також отримує цінні технічні та військові дані про те, як її ракети справляються із західними системами протиповітряної оборони, пише ЗМІ. А ось китайські стратеги, за даними журналістів, вивчають ефективність HIMARS, мін і дронів - технологій, які, як очікується, будуть використовуватися у війні за Тайвань.

Інші новини про потенційні конфлікти

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія "повністю готова" до арктичної війни з НАТО. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що, хоча території Арктики і належать 8 країнам, сім з яких перебувають у складі НАТО, цей регіон цікавий і Китаю, і Індії, і РФ.

Крім того, американці показали, який вигляд матиме бій між літаками США і Китаю. У таких зіткненнях братимуть участь американські F-15, F-18 і F-35 та дрони. З китайського боку - Су-27 і J-20.

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