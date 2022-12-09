Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden - "війна за мир".

Товариство німецької мови щорічно обирає слово року. Цього разу перемогу в номінації здобуло слово Zeitenwende - канцлер Німеччини Олаф Шольц описував саме цим словом українсько-російську війну.

Zeitenwende перекладається як "поворотний момент".

"Це слово, яке не є новим і означає початок християнської ери, але в більш загальному сенсі також і будь-який перехід до нової ери, активно використовувалося в другому значенні канцлером Шольцом. Російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало "поворотним моментом в історії нашого континенту". У цьому ж контексті Федеральний президент Штайнмаєр говорив про "епохальний перелом", - пояснили члени спілки.

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Друге місце за версією журі зайняла фраза Krieg um Frieden - "війна за мир".

"Також російсько-української війни стосується, здавалося б, абсурдний вислів "війна за мир". Для московської пропаганди це - спеціальна військова операція, для багатьох, особливо в НАТО, - просто загарбницька війна. Навіть у політичних партіях з пацифістськими традиціями поширювалася думка про необхідність надання Україні збройної підтримки для захисту її державної цілісності, а згодом і досягнення тривалого миру в Східній Європі", - йдеться у звіті товариства.

Нагадаємо, у Німеччині триває розслідування щодо групи осіб, які хотіли влаштувати держпереворот за підтримки РФ.

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Також Берлін регулярно передає для ЗСУ артилерійські установки.

Олаф Шольц неодноразово закликав Володимира Путіна припинити війну та вивести війська.