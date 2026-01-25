США дозволили 'самодепортуватися' підозрюваному у зухвалій крадіжці коштовностей

Він зміг уникнути суду та, імовірно, тривалого терміну у в'язниці.

Федеральні імміграційні органи США схвалили самодепортацію підозрюваного у пограбуванні коштовностей на суму 100 мільйонів доларів. Це дозволило йому уникнути суду та потенційного тюремного ув'язнення, пише FOX News.

42-річний Хесон Нелон Пресілья Флорес був одним із семи осіб, яким минулого року було висунуто звинувачення у переслідуванні броньованої вантажівки в Каліфорнії та крадіжці діамантів, смарагдів, золота, рубінів та дизайнерських годинників у липні 2022 року. Це вважається найбільшим пограбуванням ювелірних виробів в історії США.

Флоресу загрожувало до 15 років ув'язнення у федеральній в'язниці, якщо його буде визнано винним.

Натомість імміграційна та митна служба США депортувала Флореса наприкінці минулого місяця після того, як він попросив про добровільний виїзд.

Ювеліри, у яких викрали дорогоцінні речі, також шукають відповідей від імміграційних органів.

"Коли обвинувачений у великій федеральній справі про крадіжку залишає країну до суду, жертви залишаються без відповідей, без вироку та без завершення справи", – сказав газеті Los Angeles Times Джеррі Кролл, адвокат ювелірних компаній.

Адвокат Флореса, Джон Д. Робертсон, подав клопотання про закриття обвинувального акту проти свого клієнта, просячи остаточно зняти звинувачення та закрити справу. Федеральні прокурори заявили, що вони все ще хочуть притягнути Флореса до суду, просячи зняти звинувачення "без упереджень", щоб забезпечити кримінальне переслідування в майбутньому.

Згідно з судовими документами, Флорес просив про депортацію до Чилі. Суддя відхилив його клопотання про добровільний виїзд, але видав остаточне рішення про депортацію. Після цього його депортували до Еквадору.

Пограбування ювелірних компаній

Згідно з обвинувальним висновком, пограбування було скоєно в липні 2022 року. Підозрювані переслідували тягач Brink's з причепом, який залишав міжнародну ювелірну виставку поблизу Сан-Франциско з десятками мішків коштовностей. Жертви повідомили про збитки на суму понад 100 мільйонів доларів, але Brink's заявила, що вартість викрадених речей становить менше 10 мільйонів доларів.

Згідно з позовом, поданим охоронною компанією, один з водіїв спав усередині автомобіля, а інший брав їжу на зупинці для відпочинку, коли злодії вдерлися всередину.

Депортація з США

Нагадаємо, що понад 600 тисяч венесуельців, які перебувають у США, можуть зіткнутися з депортацією після військової операції Сполучених Штатів із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. До цього вони перебували під захистом програми, яка не дозволяла повернути їх до Венесуели через злочини режиму. Але зараз програму зупинив президент Дональд Трамп.

