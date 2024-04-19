За деякий час до завдання ударів Тель-Авів попередив про це Вашингтон.

США не підтримали ракетний удар Ізраїлю по території Ірану, здійснений у п’ятницю, 19 квітня, у відповідь на широкомасштабну повітряну атаку Тегерана минулими вихідними.

Як повідомляє CNN, про це заявив неназваний високопоставлений американський посадовець. За його словами, Ізраїль проінформував США, що найближчими днями дасть відповідь Ірану.

"Ми не схвалили відповідь", – сказав посадовець.

Удари Ізраїлю по Ірану

Як повідомляв УНІАН, вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану. За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан.

До речі, у провінції Ісфахан розташовано кілька іранських ядерних об'єктів.

Перед цим ЗМІ повідомляли, що Ізраїль готує удар у відповідь по Ірану. За інформацією Jerusalem Post, армія оборони Ізраїлю вирішила, як завдаватиме удару у відповідь по Ірану, але ще не визначила час.

Натомість Telegraph раніше повідомляв про те, що в разі політичної готовності, Тегеран зможе виробити достатньо збройового урану для вибухового пристрою менш ніж за тиждень

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