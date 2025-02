Очікується, що поставки бомб і відповідних систем наведення почнуться наступного року, а ракет Hellfire - у 2028 році.

Адміністрація Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад 7,4 мільярда доларів, незважаючи на глобальну критику його дій у секторі Газа і Лівані.

Як пише Bloomberg, у п'ятницю Державний департамент повідомив Конгрес про те, що він схвалив продаж 3000 ракет класу "повітря-земля" Hellfire і супутнього устаткування на суму 660 мільйонів доларів, а також бомб, систем наведення і детонаторів на суму 6,75 мільярда доларів.

Зазначається, що США, як і раніше, прихильні до озброєння свого головного близькосхідного союзника, "і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати і підтримувати готовність до самооборони".

Відео дня

Продажі охоплюють понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Очікується, що постачання бомб і відповідних систем наведення почнуться наступного року, а ракет Hellfire, вироблених компанією Lockheed Martin Corp., почнуться 2028 року.

Бомби поставлятимуться як з американських складів, так і від підрядників, включно з Boeing Co, ATK Tactical Systems Co і підрозділом L3Harris Technologies Inc.

Раніше адміністрація президента Дональда Трампа випустила партію 2000-фунтових бомб для Ізраїлю, яка була припинена колишнім президентом Джо Байденом після того, як Ізраїль провів військову атаку проти ХАМАС у секторі Газа.

США та Ізраїль

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про надання Ізраїлю однієї з найпотужніших неядерних бомб - MOAB, яку ще називають "мати всіх бомб".

MOAB, вагою 9,5 тонн, може руйнувати розташовані глибоко під землею об'єкти - такі, наприклад, як ядерні об'єкти в Ірані.

Вас також можуть зацікавити новини: