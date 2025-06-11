Спецслужби стежили за особистими і діловими контактами мільярдера, адже він мав доступ по секретної інформації про федеральні контракти.

Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки США у 2022−2023 роках вели спостереження за іноземцями, які відвідували мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в урядових структурах.

За даними видання, особливе зацікавленння викликали особи з країн Східної Європи та інших регіонів, які могли намагатися вплинути на Маска, оскільки він має доступ до секретної інформації, зокрема у межах держконтрактів з агентствами національної безпеки США.

Відомо, що розслідування розпочалося ще за адміністрації Джо Байдена. До процесу залучали працівників кількох структур, включно з ФБР. Статус цієї справи станом на сьогодні залишається невідомим.

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WSJ пише, що спецслужби вивчали, хто відвідує заходи за участі Маска, і фільтрували іноземних учасників.

Маск посварився з Трампом

Колишній союз між Дональдом Трампом і Ілоном Маском перетворився на гострий конфлікт, який висловлюється у взаємних образах і загрозах. Маск відкрито розкритикував законопроєкт про оподаткування та видатки ("One Big Beautiful Bill").

У відповідь Трамп у соцмережах назвав Маска "божевільним" і повідомив, що "попросив його йти", одночасно пригрозивши скасуванням субсидій і контрактів на підтримку його компаній.

Конфлікт набув особливо гострої форми, коли Маск не лише звинуватив Трампа в приховуванні документів щодо Джеффрі Епштейна, але й закликав до імпічменту президента, а також розглянув можливість створення нової партії для заміщення нинішньої GOP.

У відповідь Трамп пригрозив масовим скасуванням урядових контрактів, при цьому посилюючи тиск юридичними і політичними методами.

У результаті акції в соціальних мережах погіршили репутацію Маска та його брендів: акції Tesla втратили понад 14 %, а ринок акцій масово реагував на ескалацію конфлікту. Проте останні сигнали вказують на можливе пом’якшення: Трамп заявив, що поки не планує розмовляти з Маском, але не виключає відновлення діалогу, а сам Маск натякнув на примирення в соцмережах.

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