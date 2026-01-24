Пентагон опублікував нову 'Стратегію нацоборони': підтримку України зміщують на Європу

У документі оцінюється, зокрема, рівень загрози з боку Росії.

Пентагон представив нову "Стратегію національної оборони" США, в якій описані нові пріоритети країни та оцінка загроз від інших держав. Документ опублікувало видання Politico.

Згідно з новою "Стратегією національної оборони", головний акцент США тепер на захисті континентальної частини країни і Західної півкулі, зокрема Панамського каналу, Гренландії та Мексиканської затоки.

Крім того, Пентагон тепер перекладає основну відповідальність за підтримку України на європейські країни. У "Стратегії національної оборони" йдеться про те, що це в інтересах саме країн Європи.

Також у документі сказано, що Росія є "стійкою, але керованою загрозою" для східного флангу НАТО. У Пентагоні відзначили, що Москва страждає від демографічних і економічних труднощів, але зберігає резерви військової і промислової потужності, а також готова вести затяжну війну.

"Міністерство готове забезпечити готовність збройних сил США до відбиття російських загроз національній безпеці США. Міністерство також продовжить відігравати важливу роль в самій НАТО, навіть незважаючи на те, що ми коригуємо розташування і діяльність збройних сил США в європейському театрі військових дій, щоб краще враховувати російську загрозу американським інтересам, а також власні можливості наших союзників. Москва не в змозі претендувати на гегемонію в Європі. Європейська частина НАТО перевершує Росію за економічним масштабом, чисельністю населення і, отже, потенційною військовою міццю", - йдеться в документі.

Цікаво, що в новій "Стратегії національної оборони" Китай більше не описується як головна загроза для США. Проте Пентагон вважає, що Пекін необхідно стримувати шляхом дипломатії та посилення оборони в Тихому океані.

Європа зрозуміла, що США більше не є надійним союзником

Раніше CNN писало, що до Європи дійшло, що США більше не є тим другом і надійним союзником, яким були колись. Конфлікт навколо Гренландії тільки посилив побоювання європейських країн в тому, що Вашингтон не допоможе в разі загрози.

У виданні зазначили, що тепер через амбіції президента США Дональда Трампа перед Європою постало непросте вибору: непокора або підкорення.

