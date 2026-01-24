'Нова реальність': до Європи нарешті дійшло, що США більше не є надійним союзником, - CNN

Перед Європою постав непростий вибір: непокора чи підкорення.

Відтоді як минулої суботи Трамп пригрозив ввести мита, щоб захопити Гренландію, його зухвала поведінка не залишила Заходу сумнівів у тому, що норми старого світового порядку відкинуті вбік. Як пише CNN, замість цього виник більш жорстокий і беззаконний порядок, де перемагають найгучніші і найсильніші, а непорушна трансатлантична довіра – зникла.

"Це нова реальність, яка була створена. Реальність, яка дуже часто буває нестабільною", – заявив у четвер журналістам високопоставлений дипломат ЄС.

Нарешті, до Європи дійшло, що США більше не є тим другом і надійним союзником, яким були колись.

"Якщо ви будете просуватися вперед щодо Гренландії, ніхто не повірить, що США будуть готові захищати Естонію", – сказав один з дипломатів ЄС CNN.

Новий шлях

Перед обличчям амбіцій Трампа перед Європою постало непросте вибору: непокора або підкорення, зазначається в статті:

"Обговорення з дипломатами ЄС показали, що європейці нарешті згуртувалися навколо необхідності незалежності від примх Білого дому, особливо в питаннях оборони. А для деяких це також означає відмову від лестощів і спроб "шепотітися з Трампом", які визначали підхід Європи до США в 2025 році".

Минулого року в Європі спостерігалося зближення позицій щодо скоординованого фінансування європейської оборони з акцентом на закупівлю європейських товарів, що є важливим пунктом для європейського промислового прогресу. При цьому, хоча один з єврокомісарів підняв ідею створення офіційної армії ЄС або Ради Безпеки, поки що мало хто готовий до такого рівня інтеграції.

Чіпляючись за старі методи

Американська військова та економічна міць – це значна вага в Європі, і континент ще не готовий самотужки протистояти затяжному конфлікту з Росією. В результаті деякі політики, як і раніше, побоюються перетворити Трампа на ворога.

"Замість того щоб зосереджуватися на емоційній стороні дилем, представлених Білим домом, нам слід зосередитися на військовій, технічній стороні, виявити загальні прагматичні проблеми і вирішити їх", – заявила CNN колишній міністр оборони Литви Довіле Шакалієне, додавши, що Європі знадобиться від п'яти до десяти років, щоб зрівнятися з військовою потужністю США на континенті.

"Ключовим словом має бути співпраця, а не конфронтація", – заявив журналістам президент Литви Гітанас Науседа, – "США, як і раніше, наш найближчий друг".

Трамп і Європа - новини

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму президент США Дональд Трамп офіційно розпочав діяльність "Ради миру" по Сектору Газа. Президент США вважає, що цей орган буде займатися й іншими регіонами в світі.

При цьому на урочисту церемонію початку роботи цього органу прийшли лідери та представники менше ніж 20 країн. Зокрема, від Європи були тільки Угорщина та Болгарія.

