На слуханнях у Міжнародному суді ООН близько 32 країн мають виступити у суді на підтримку України.

Союзники України підтримали її позов про геноцид проти Росії в Міжнародному суді в Гаазі, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що близько 30 європейських країн, у також Австралія і Канада, просять Міжнародний суд ООН в Гаазі ухвалити рішення, що Суд має юрисдикцію для розгляду по суті позову України проти Росії, у якому Україна обвинувачує РФ у зловживанні Конвенцією про запобігання злочину геноциду з метою створення приводу для повномаштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Київ стверджує, що Росія зловживає Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року, схваленої після Другої світової війни. Зокрема, у позові України йдеться про те, що Росія виправдовувала вторгнення 24 лютого 2022 року твердженням про те, що треба зупинити імовірний геноцид на сході України.

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Так, представниця Німеччини Вібке Рукерт заявила суддям, що країни "твердо вірять", що суд має юрисдикцію для розгляду справи. Вона додала, що її країна дуже зацікавлена в тому, як інтерпретується Конвенція про геноцид, "не в останню чергу з урахуванням нашого минулого".

Цю Конвенцію підписало близько 150 країн і вони зацікавлені у тому, як положення цієї Конвенції мають бути розтлумаченими Міжнародним судом ООН.

Reuters зазначає, що близько 32 країн мають виступити у суді на підтримку України. Ці країни хочуть, аби Суд розглянув позов України по суті і встановив, що Росія повинна виплатити репарації.

Справа про геноцид в Україні - слухання в Міжнародному Суді ООН

Україна передала справу до Міжнародного суду через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

18 вересня Міжнародний суд ООН відновив слухання у справі про геноцид в Україні. Росія звернулася до суду з проханням припинити справу, заявивши, що юридичні аргументи Києва були "безнадійно помилковими" і що Москва насправді не посилалася на договір про геноцид, коли використовувала термін "геноцид".

Слухання, які триватимуть до 27 вересня, не будуть заглиблюватися в суть справи, а натомість зосереджуватимуться на юридичних аргументах щодо юрисдикції. Очікується, що суд винесе рішення, чи можна продовжити розгляд справи, протягом декількох місяців.

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