Найбільшою допомогою білоруському народу з боку України та країн Заходу наразі була б тимчасова відмова від вироблених на підприємствах Білорусі нафтопродуктів і добрив, а також видворення дипломатів Лукашенка

Про це керівниця опозиційного білоруського порталу «Хартія'97» Наталія Радіна заявила в етері Еспресо.ТV.

«Ми сьогодні повинні вимагати серйозних економічних та фінансових санкцій проти режиму Лукашенка. І тут я би хотіла закликати і владу України, аби вона приєдналася до цих економічних санкцій. Насамперед йдеться про закупівлі в Білорусі нафтопродуктів. Я знаю, що велика частка бензину, дизеля в Україні - білоруського походження», - зазначила вона.

З аналогічним закликом Радіна звернулася до країн Заходу.

«Ми закликаємо сьогодні Євросоюз, США запровадити ці санкції проти фашистського режиму в Білорусі», - сказала опозиціонерка.

«Це і заборона на поставки нафтопродуктів і калійних добрив, і відключення фінансової системи Білорусі від системи SWIFT, і введення санкцій проти підприємств, де сьогодні порушується право робітників на страйк. Це і видворення білоруських дипломатів», - деталізувала Радіна.

«Це те, що може сьогодні дуже сильно допомогти нам, білоруському народу. Україна - країна двох революцій. Ви прекрасно розумієте, наскільки важливою є солідарність. Я знаю, що український народ, українська влада апелювала до цієї солідарності після Євромайдану і після Помаранчевої революції. А сьогодні білоруси у точно такій же ситуації», - підкреслила Наталія Радіна.

Згідно з даними Державної митної служби, Україна у січні-жовтні 2020 року імпортувала нафтопродуктів на 2,77 млрд доларів США, при цьому імпорт нафтопродуктів з Білорусі склав 963,3 млн доларів США (або 34,7% від всього об’єму імпорту нафтопродуктів в Україну).

Україна також є одним за найбільших споживачів мінеральних добрив, що виробляються в Білорусі. За даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь, за підсумками 8 місяців 2020 року Україна стала найбільшим покупцем білоруських NPK/NP добрив у світі. Загальні об’єми експорту білоруських NPK добрив у 2020 році зросли на 8,2% до 690,7 тис. тон на суму 208,4 млн доларів США. Більша частка з них – 386,1 тис тон (56%) – було закуплено Україною. NP-добрив всього експортовано на 15,2 млн доларів США об’ємом59,7 тис. тон, з яких Україною було придбано 57,7 тис. тон (або 96,6%).

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Автор: УНІАН