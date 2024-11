Ліз Трасс останні дні на посаді прем'єр-міністра Великої Британії готувалася до того, що Путін може використати ядерну зброю по Україні.

Колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс останні дні на своїй посаді (2022 року) провела в готовності до того, що Росія могла застосувати ядерну зброю по Україні. В оновленому виданні біографії політичної діячки Out of the Blue зазначається, що потенційні наслідки могли вплинути на Британію, тож проводилися, зокрема, кризові наради з цього приводу.

Трасс провела безліч годин за вивченням супутникових метеорологічних даних і напряму вітру та готуючись "до випадків радіаційного отруєння" в тому разі, якщо кремлівський диктатор піде на крок із застосуванням ядерної зброї, пише The Times.

Повідомляється, що побоювання були засновані на даних розвідки США, нібито існує 50% ймовірності того, що Росія розгорне тактичну ядерну зброю на війні проти України або використає більш потужну боєголовку над Чорним морем.

ЗМІ також пише, що 18 жовтня 2022 року, коли тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вирушив до США для обговорення повномасштабного вторгнення РФ, президент США Джо Байден заявляв, що існує "пряма загроза" подібним діям Росії, якщо ситуація продовжить розвиватися за тим самим сценарієм, за яким вона і рухалася.

Раніше УНІАН повідомляв, що війна в Україні може "випадково" перерости в ядерний конфлікт. Усе через дії чи бездіяльність Росії щодо ядерної зброї поблизу фронту.

Крім того, супутник показав підготовку російської ядерної ракети Р-30 "Булава". Ракета, як повідомляється, є одним із лкомпонентів "ядерної тріади"

