Останні кілька тижнів ветеран лікувався вдома від пневмонії, а потім йому різко стало гірше.

100-річного британського ветерана Тома Мура, який зібрав понад 18 млн фунтів стерлінгів для національної служби здоров'я, госпіталізували з коронавірусом.

Читайте також"Набридло знищення підприємств": в Угорщині протестують проти карантинуПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Про те, що Том захворів на коронавірус, повідомила його дочка.

За її словами, останні кілька тижнів ветеран лікувався вдома від пневмонії, а потім йому різко стало гірше. У реанімацію його поки не переводили.

"Ви надихнули всю націю і ми всі бажаємо вам повного одужання",- сказав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Ветеран Том Мур: що відомо

Відставний капітан 99-річний Том Мур ходив по 25-метровому двору своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету 100 кіл. Він поклявся продовжувати до тих пір, поки будуть надходити пожертвування. Завдання пройти 100 кіл полягало в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 квітня.

Гроші, зібрані для благодійних організацій NHS, він планував віддати на оплату медичних пакетів для персоналу, електронних пристроїв для пацієнтів, щоб підтримувати зв'язок з членами сім'ї, і груп підтримки для тих, хто одужує від коронавірусу.

Том Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку вдавалося зібрати людині через платформу JustGiving.

У Британії понад 500 тис. осіб підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Муру, який зібрав понад 18 млн фунтів стерлінгів для національної служби здоров'я.

Пізніше 99-річний ветеран, який збирав гроші для британських медиків, записав з ними кавер і обігнав The Weeknd в чарті.

У липні 2020 року Мур отримав титул від королеви Єлизавети Другої. Урочисту церемонію провели у Віндзорському палаці.

Також він отримав почесну нагороду від футбольної легенди Девіда Бекхема.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН