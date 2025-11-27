Збитки від поганої угоди виходили б за межі лінії фронту в Україні.

У прагненні досягти дипломатичної перемоги у питанні російсько-української війни Білий дім має памʼятати про ціну слабкої угоди. Такий документ не зможе стримати агресію РФ у майбутньому, і саме це сталося б у разі прийняття 28-пунктного "мирного плану" Сполучених Штатів Америки.

Про це у своєму матеріалі для Bloomberg пише засновник агентства Майкл Р. Блумберг. Він зауважив, що початкова пропозиція значною мірою відображала пріоритети Москви. Від України вимагали віддати підконтрольні їй території, скоротити чисельність Збройних сил, а також провести вибори (у встановлений Кремлем час). При цьому жодних подібних зобовʼязань не накладали на агресорку Росію.

"Гарантії безпеки, хоч і були сильнішими, ніж раніше, були структуровані таким чином, що дозволяли президенту Володимиру Путіну за бажанням спровокувати їхній крах", – пояснив автор.

Зараз обговорюється новий проєкт угоди, однак найбільш суперечливі питання – включно з можливими територіальними поступками – залишаються невирішеними. Блумберг акцентує, що невигідна угода буде загрозою не лише для України, а й для інтересів самих Сполучених Штатів.

У разі схвалення такої угоди Росія отримала б військову перевагу, яка б загрожувала Європі. Пентагону, ймовірно, доведеться посилити підтримку союзників по НАТО – як військами, так і озброєнням, що залишить менше ресурсів для стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

І як показують уроки минулого, якщо російський диктатор порушить угоду, Вашингтону доведеться або протистояти, що спричинить ризики втягування Штатів у більш заплутану війну, або ж виявитися "паперовим тигром", вважає засновник агентства.

Сильна Україна найкраще відповідає інтересам США

Збитки від поганої угоди виходили б за межі лінії фронту, пише Блумберг. Відмова США від України перетворила б її на ще один Афганістан. Вразливі держави дійшли б висновку, що їм потрібні власні засоби стримування, що сприяло би поширенню ядерного озброєння. Ліберальний порядок також було би підірвано.

"США повинні усвідомити, що їхнім інтересам найкраще відповідає сильна Україна, яка є частиною Європи і може захищати себе в довгостроковій перспективі за допомогою західної зброї та розвідки. Будь-яка угода, яку в кінцевому підсумку підтримає Білий дім, не повинна підривати цю можливість", – додає автор.

Тому першим кроком, як кажуть у Європі, має бути припинення вогню на нинішній лінії фронту, а вже потім – розмови про території. Також Україна не має бути змушена обмежувати чисельність свого війська або присутність військ інших країн на своїй території.

Крім того, мають бути розроблені чіткі гарантії безпеки з умовами для вжиття заходів. Водночас заморожені активи РФ треба спрямувати на відновлення України, а не в приватні комерційні підприємства США і Росії, додає засновник видання.

Які кроки мають зробити США, Європа та Україна

На думку Майкла Р. Блумберга, Конгрес США має тиснути на адміністрацію Трампа для передачі Україні ракет "Томагавк". Німеччина так само повинна поставити Києву ракети дальньої дії "Таурус".

Європа, всупереч розбіжностям, має виділити Україні репараційний кредит за рахунок російських активів, додає він.

Американські законодавці також мають ухвалити двопартійний закон, що уповноважує президента накладати вторинні санкції на покупців російської продукції. І вони мають автоматично запроваджуватися в разі відновлення бойових дій.

Водночас в Україні мають розслідувати корупційний скандал та притягнути винних до відповідальності, пише Блумберг, аби відновити довіру до влади як всередині країни, так і за кордоном.

"Якщо Путін відмовиться від таких умов, його нещирість щодо миру стане принаймні очевидною. Російський лідер неодноразово давав зрозуміти, що контроль над Україною є центральним елементом його бачення відновлення величі своєї країни. Цей проект вимагає продовження авторитаризму всередині країни та агресії за її межами, що призводить до поневолення росіян та постійних загроз сусідам. Єдиний мир, якого повинні домагатися США, – це мир, який стримує його амбіції, а не заохочує їх", – констатував Блумберг.

